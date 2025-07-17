Activision, Call of Duty: Black Ops 6 ağırlıklı yeni bir ban operasyonu gerçekleştirdi. Hile kullanan sözde oyuncular ise forum sitelerinde bu durumdan yakındılar.

Video oyun dünyasının köklü isimlerinden Activision, zaman zaman gerçekleştirdiği ban dalgası ile gündem oluyor. Daha çok Call of Duty tarafında gördüğümüz olay, bazen yüzlerce, bazense yüz binlerce hilecinin oyundan yasaklanmasını sağlıyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen bir ban operasyonu ise herkesi şoka uğratan bir olay yaşanmasına yol açtı. Hile kullandıkları için banlanan sözde oyuncular, içine düştükleri durumdan ötürü yakındılar.

Activision'ın son operasyonu, 19 yılı aşkın süredir hile yazılımları üzerine çalışan ArtificialAiming firmasına yönelikti. Activision, bu ekibin geliştirdiği uygulamayı kullanan oyuncuları tespit etti ve yeni hesap oluşturmalarını da kalıcı olarak engelledi. Özellikle Call of Duty: Black Ops 6'ya yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında kaç hilecinin banlandığı ise belli değil.

Hem hile kullanıp hem tepki göstermek nasıl bir yüzsüzlük?

Yukarıdaki ekran görüntüsü, ArtificialAiming'in forum sayfasından alındı. Hileciler, banlandıklarını ve yıllar boyunca kullandıkları hesaplardan oldukları için yakınıyorlardı. Tabii bugüne kadar risk aldıklarını kabul eden bazı hileciler de yok değildi.

Activision, hilecilere karşı daima sert çıktı. Son operasyondan sonra da konuyla ilgili bir açıklama yapan şirket, hilecileri takip etmeye devam edeceklerini ve banlama operasyonlarını sürdüreceklerini söyledi. Tabii tüm bunların bir sonu olacak mı? Tahmin edebileceğiniz üzere ne yazık ki hayır. Activision, bundan birkaç yıl önce çekirdek düzeyinde anti hile çalışması yapan Ricochet isimli bir yazılım yayımladı ancak bu yazılım, hâlâ bypass edilebiliyor.