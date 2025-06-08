Geçtiğimiz dakikalarda sona eren Xbox Games Showcase etkinliği yeni Call of Duty oyunuyla sona erdi. Serinin yeni oyunu Call of Duty: Black Ops 7 resmen duyuruldu.
Serinin bu yeni oyunu, geçtiğimiz yıl çıkan Call of Duty: Black Ops 6'nın kaldığı yerden devam edecek. Henüz net bir çıkış tarihi yok ama büyük ihtimalle Ekim ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Call of Duty: Black Ops 7 fragmanı
Oyunun geliştiricileri Treyarch ve Raven, bu defa oyunculara co-op (eşli) senaryo, yakın geleceğe ait silahlar ve klasik bir Zombi haritası sunacak. En dikkat çeken detaylardan biri de oyun sadece yeni nesil konsollara çıkmayacak. Call of Duty: Black Ops 7, Xbox Series X/S, PS5 ve PC'nin yanı sıra eski konsollar olan PS4 ve Xbox One’a da gelecek Xbox ve Activision'ın Call of Duty: Black Ops 7 hakkındaki resmî açıklaması ise şöyle:
Xbox, oyunun daha fazla detayının yaz aylarında yapılacak özel bir etkinlikte paylaşılacağını da duyurdu. Yani şimdilik o tanıtımı bekleyeceğiz gibi görünüyor.
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