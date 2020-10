CoD: Black Ops Cold War Beta Tanıtım Videosu Yayınlandı

Call of Duty: Black Ops Cold War'ın erken erişim ve beta sürümleri için tanıtım videosu yayınlandı. Ayrıca Karadeniz dahil oyunda yer alacak haritalar da ortaya çıktı.

Oyun dünyasının en ikonik serilerinden Call of Duty’nin yeni oyunu Call of Duty: Black Ops Cold War, 13 Kasım itibarıyla PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Playstation 5 ve PlayStation 4 platformlarında oyuncularla buluşacak. Ancak ön sipariş veren oyuncular, 8 Ekim itibarıyla kademeli olarak Call of Duty: Black Ops Cold War’ın erken erişim ve beta sürümlerine dahil olma imkanı yakalayacaklar.

Yayıncı Activision, erken erişimin başlamasına günler kala Call of Duty: Black Ops Cold War’ın beta sürümü için bir tanıtım videosu yayınladı. Yalnızca 30 saniye uzunluğundaki video, yeni Call of Duty oyunundan beklememiz gereken aksiyon ve grafik kalitesinin yanı sıra oyunda yer alacak bazı modları da gün yüzüne çıkardı.

Call of Duty: Black Ops Cold War beta sürüm tanıtım videosu

Videoya göre Call of Duty: Black Ops Cold War beta sürümde Combined Arms: Domination, Domination, Team Deathmatch, Kill Confirmed ve VIP Escort. modları yer alacak. Ancak Twitter’da gerçekleşen bir sızıntı, tanıtım videosunun sunduğundan fazlasını göstermiş durumda.

Söz konusu paylaşım; Satellite, Miami, Moscow(Moskova), Black Sea(Karadeniz), Tundra ve Cartel haritalarının varlığını doğruluyor. Call of Duty: Black Ops Cold War için paylaşılan ilk fragmanda görmüş olduğumuz Trabzon Havalimanı detayı da zaten oyunda bir Karadeniz Haritası olacağının ipucunu vermişti.

Bu arada bilmeyenler için; Call of Duty: Black Ops Cold War, 8-9 Ekim tarihlerinde ön sipariş veren PS4 oyuncuları için erken erişime açılacak. 10-12 Ekim’de ise yine PS4 oyuncuları için açık beta erişime açık olacak. 15-16 Ekim günleri Xbox One ve PC için erken erişime açılacak olan oyun, 17-19 Ekim günlerinde ise PS4, Xbox One ve PC oyuncuları için açık betada olacak.

