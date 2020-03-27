CoD: Modern Warfare 2 Remastered'ın Kapak Resmi Ortaya Çıktı

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Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered'ın Kapak Resmi Ortaya Çıktı

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Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered'a ait bir görsel, halihazırda oynanmakta olan Modern Warfare'in dosyalarında keşfedildi. Yenilenen Modern Warfare 2'nin sadece hikaye içerikli bir oyun olarak gelmesi bekleniyor.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered'ın bu yılın ilerleyen zamanlarında gelmesi muhtemel görünüyor. Veri madencileri, uzun süredir söylentilere konu olan yeni oyunun kapak resmini Call of Duty: Modern Warfare'in PC dosyalarında keşfetti.

Görselin yanında yer alan açıklama bölümünde, "Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered'ı satın alın ve Underwater Demo Team Classic Ghost Paketi'ni elde edin. Ya da Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered'ı almak için Ghost Pack: Oil Rig Paketi'ni satın alın." ifadesi yer aldı.

call of duty modern warfare 2 remastered

Oyunun adında "campaign" kelimesinin kullanılması, Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered'ın çok oyunculu bileşenlere sahip olmayacağını ve sadece hikaye görevlerini içeren tek oyunculu bir deneyim sunacağını gösteriyor.
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Ghost Pack: Oil Rig Paketi, Modern Warfare 2'deki OG Ghost görünümünü ve yenilenen MW2 Remastered'ı içeriyor. Paketin 10.000 CoD Puanı karşılığında alınabileceği belirtilse de, fiyatın doğruluğu konusunda şüpheler var.

Activision, Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered hakkında henüz açıklama yapmadı, ancak ortaya çıkan görsel oyunun gelişine dair önemli bir ipucu niteliğinde. Yeni oyun daha önce PEGI ve Güney Kore derecelendirme kurumunun sayfasında da "Call of Duty®: Modern Warfare® 2 Campaign Remastered"  olarak derecelendirilmişti.

Kaynak : http://www.pushsquare.com/news/2020/03/call_of_duty_modern_warfare_2_remastered_key_art_leaks_campaign_only
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