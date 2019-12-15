CoD: Modern Warfare'deki Bir Hata Oyuncuları Çileden Çıkardı

Oyun tarihinin en popüler FPS (Birinci Şahıs Nişancı) oyunu olan Call of Duty’de her zaman çeşitli hatalar ortaya çıkmıştır. Ancak ortaya çıkan son hata özellikle çoklu oyuncu modunu oynayan oyuncuları bir hayli sinirlendirdi.

Günümüzün en popüler oyunlarından bir tanesi olan Call of Duty: Modern Warfare’in PlayStation 4, Xbox One ve PC sürümlerinde bir hata keşfedildi ve özellikle çok oyunculu moddaki oyuncuları çileden çıkardı.

Aslında hatalar oyunların bir parçası ve oyuncular, yıllardır özellikle çok oyunculu modlardaki bu hataları keşfederek kendilerine adil olmayan avantajlar sağlıyorlar. Call of Duty: Modern Warfare’deki hataysa oyuncuların haritanın altından geçebilmesini sağlıyor. Bu hatadan faydalanan oyuncular, rakip oyuncular tarafından görülemiyor. Dolayısıyla rakip oyuncuları kolayca öldürebiliyor ve bir tür yenilmezlik zırhına kavuşuyor.

Oyundaki hata

Oyundaki hata, oyunun Reddit sayfasındaki bir oyuncunun açtığı başlıkla ortaya çıktı. Oyundaki hatadan nasıl faydalanıldığını Reddit sayfasına yüklenen videodan görebilirsiniz. Şu an bu hatanın ne kadar yaygın olduğu ve Infinity Ward’un bu hatadan haberdar olup olmadığı bilinmiyor.

Tabii bu hatanın Reddit’te ortaya çıkmış olması sayesinde oyunun geliştiricileri de yakında bunun farkına varacaktır. Eğer ki siz de böyle bir hataya denk gelirseniz raporlamayı unutmayın. Bu tarz hatalardan faydalanmak, oyundan engellenmeyle sonuçlanabiliyor.

Üstelik Call of Duty: Modern Warfare’de ortaya çıkan tek hata da bu değil. Geçtiğimiz günlerde de oyunda bir hata ortaya çıkmıştı. Ancak bu hata oyuncuların keyfini kaçırmaktan çok geliştiricilerin keyfini daha çok kaçırmıştır. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan hatada, oyunun battle royale modunun haritası ortaya çıkmıştı ve haritanın oldukça büyük olduğunu söyleyebiliriz. Haritanın ortaya çıktığı videoyu görmek için de buraya tıklayabilirsiniz.

Dünyanın en popüler FPS oyununa battle royale modunun geleceği resmi olarak onaylanmasa da bu modun oyuna ekleneceğiyle ilgili çeşitli söylenti ve dedikodu haberleri bulunuyordu. Bakalım keşfedilen bu hata ne zaman giderilecek ve battle royale modu ne zaman eklenecek?