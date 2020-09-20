CoD: MW Infected Modunda Yeni Bir Açık Keşfedildi

Call of Duty ile ilgili videolar çeken YouTuber Bubs, Call of Duty: Modern Warfare Reinfected: Ground War playlist'inde yeni bir açık keşfetti. Bu açığı kullanan oyuncular, haritanın dışına çıkarak dokunulmaz hale geliyorlar.

Call of Duty'nin Infected modu, birçok geçmiş Call of Duty oyununda hayranların favori modlarından biri olarak biliniyor. Bu kapsamda klasik oyun modu, Reinfected: Ground War playlist güncellemeleriyle geçtiğimiz aylarda Modern Warfare'e eklenmişti. Modun oyuna eklenmesinin üzerinden çok bir zaman geçmemesine rağmen oyuncular, yeni modda kısa sürede birçok açık keşfetmeyi başarmıştı.

Son olarak Call of Duty ile ilgili videolar çeken YouTuber Bubs, oyuncuların oldukça sevdiği bu modda keşfettiği bir açığın videosunu paylaştı. Quarst River Quarry haritasında keşfedilen oyun hatası, oyuncuları bir anlamda dokunulmaz hale getiriyor.

Call of Duty: Modern Warfare Reinfected: Ground War'da keşfedilen açık:

YouTuber, paylaştığı bu videoda bir kayalığın kenarına doğru eğilip giderek kayanın içine giriyor, yani esasında haritanın dışına çıkıyor. Kendisi bu kayalığın içine girdiğinde dışarıdaki oyuncuları görse de dışarıdakiler ona ulaşamıyor veya zarar veremiyor. Öte yandan kayanın içine giren bir oyuncu, dışarıdakilere hasar verebiliyor.

Bu alan Warzone'da da mevcut ancak hayatta kalma modunda, Reinfected Groundwar playlist'i ile aynı etkiye sahip olduğunu söyleyemeyiz. Videoyu paylaşan kişi, bu olağandışı oyun arızasının, oyuncuların Infected modunda öldürme skoru toplamasını kolaylaştırdığını ve hatta Tactical Nuke öldürme serisine ulaşabileceklerini söylüyor.

Bu açık, birçok kişinin oyun deneyimini olumsuz yönde etkilediği için muhtemelen geliştirici firma Infinity Ward gelecek güncellemelerden birinde bu soruna bir çözüm bulacaktır. Ancak şimdilik sorun için herhangi bir düzeltme yayınlanmadığını ve oyuncuların hâlâ bu açıktan faydalandığını belirtelim.