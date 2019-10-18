Call of Duty: Modern Warfare'da Battle Pass Sistemi Olacak

Call of Duty: Modern Warfare'de loot box mekaniği olmayacağı daha önce doğrulanmıştı. Bunula birlikte Activision, oyunda PUBG tarzı bir battle pass sisteminin olacağını açıkladı.

Activision, Call of Duty: Modern Warfare'de serinin önceki oyunlarından farklı olarak Loot Box mekaniği ya da Sezon Geçişi olmayacağını doğruladı. Bunların yerine oyuncuların belirli oyun içi özel öğeler kazanmalarını sağlayacak, PUBG tarzı ücretsiz ve premium Battle Pass sistemi sunulacak.

Yeni ana silahlar ve eklentiler, oyunu oynayarak kazanılacak. Activision, yaptığı duyuruda serinin yeni oyununun battle pass ve oyun içi mağazada oynanışa etkisi olmayan çeşitli kozmetik içeriklere sahip olacağını belirtti. Battle pass, oyunculara çeşitli eşyaların yanı sıra oyun içi para birimi olan COD Puanları kazanma fırsatı verecek.

Call of Duty: Modern Warfare'in gelecek hafta çıkış yapmasıyla Battle Pass sistemi hemen aktif olmayacak ve lansman sonrasında her biri kendi temasına ve içeriğine sahip canlı sezonlar şeklinde başlatılacak.

Activision, oyunun battle pass sistemi hakkında: "İlk olarak hepimiz İlk Gün deneyimini mükemmel hale getirmeye odaklandık. İkinci olarak Modern Warfare oynayan herkesin yeni oyunda kendi yolunda ilerlemesi ve onları bekleyen tüm ödülleri kazanma şansına sahip olması bizim için önemli." açıklamasını yaptı. Yayıncı battle pass sisteminin yıl sonunda başlatılacağını ekledi.

Geliştirici Infinity Ward'ın sanat yönetmeni Joel Emslie hafta başında stüdyonun loot box sistemi üzerinde çalışmadığını açıkça ortaya koymuştu. Böylece oyun daha rekabetçi ve heyecan verici olacak.

Activision, oyun içi ekonominin yeni sezonlarda nasıl evrimleşeceği hakkında sorular olduğunu ve bunu zamanla göstereceklerini belirtti. Ayrıca yayıncı Activision, Modern Warfare oyuncularına daha adil bir sistem sunabilmek için geri bildirim alacaklarını belirtti. Call of Duty: Modern Warfare, 25 Ekim'de PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarına gelecek.