Call of Duty: Vanguard İçin Zombi Modu Geliştiliyor

Activision, Call of Duty: Vanguard için Treyarch tarafından bir zombi modu geliştirildiğini açıkladı. Mod, oyunun 5 Kasım 2021'deki resmî çıkışıyla birlikte kullanıma sunulacak.

Call of Duty serisine ait oyunların birçoğu için zombi modlarının geliştirildiğini biliyoruz. Bunun en yakın örneği Call of Duty Black Ops Cold War iken, birkaç ay içinde piyasaya sürülecek olan Call of Duty: Vanguard için de bir zombi modunun geliştirildiğini ve sürecin Treyarch tarafından yürütüldüğü açıklandı.

Activision, gerçekleştirdikleri bir basın açıklamasında Zombies modunun Call of Duty: Vanguar ile devam edeceğini ve modu önceki oyunlardakine kıyasla çok daha iyi hâle getirmek için oyun deneyiminde yenilikler yaptıklarını açıkladı.

Zombi modu oyunun kendisiyle birlikte çıkacak

Call of Duty: Vanguard Zombies modu 5 Kasım 2021 tarihi itibarıyla PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One ve PC için, oyunun Campaign (Hikaye) ve Multiplayer (Çoklu Oyuncu) bölümleriyle birlikte kullanıma sunulacak.

Call of Duty: Black Ops Cold War'un Zombies modunu seven oyuncular yeni oyunla birlikte moda kaldıkları yerden devam edecekler gibi görünüyor zira Activision, "Vanguard'ın Call of Duty: Black Ops Cal War Zombies hikayesiyle bağdaştırılacağını" açıkladı. Şirket, mod hakkında "oyuncular, tüyler ürpertici yepyeni bir Zombies deneyiminde zombilerin amansız saldırısına karşı hayatta kalma mücadelesi verecekler." diyor.