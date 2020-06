Call of Duty: Warzone'a 4. Sezonda Zombi Modu Gelebilir

Call of Duty: Warzone'un 4. Sezonu bugün itibarıyla oyunculara sunulacak. Oyunun dosyaları üzerinde yapılan araştırmalar, battle royale moduna yakında zombi modunun gelebileceğini gösteriyor.

Call of Duty: Modern Warfare ve battle royale oyunu Warzone'un 4. Sezonu bugün yayınlanacak ve oyuncular yeni sezonla birlikte gelecek içerikleri merakla bekliyor. Bazıları, en büyük yeni içerik olarak Call of Duty: World at War'da tanıtılan popüler oyun modu Zombies'in yeni sezonda gelebileceğini düşünüyor.

Infinity Ward, battle royale oyunu Warzone'un haritası olan Verdansk'ta, gizemli olaylara işaret ediyor. Kodlanmış mesajlar, nükleer silahlar içeren sığınaklar ve harita üzerinde uluyan kurtlar, bir şeylerin gelmekte olduğuna işaret ediyor. Birçok hayran, sığınaklar açıldığında zombi fırtınası görmeyi bekliyordu, ancak bu olmadı.

Warzone dosyaları üzerinde yapılan yeni keşifler, zombilerin oyuna başka bir yolla gelebileceklerini gösteriyor. Twitter'da güvenilir sızıntılarıyla bilinen ModernWarzone, battle royale modunda keşfedilen oyuncak ayıları, zombi farelere ve Spaceland belgelerine dair bazı bulgular paylaştı. Spaceland, Infinity Ward'ın Call of Duty: Infinite Warfare'de sunduğu Zombies moduydu.

Sızıntılar her ne kadar yaklaşmakta olan bir zombi moduna işaret etse de, modun ne zaman geleceğine dair şüpheler var. Zombies modu, 4. sezon gelir gelmez yayınlanmayabilir. Ancak Infinity Ward zombileri önümüzdeki aylarda Cadılar Bayramı etkinliği olarak da getirebilir. Tahminler, oyuncuların zombilerin yanı sıra düşman ekipleriyle de savaşmak zorunda kalacağı bir çeşit sınırlı süreli mod olacağı yönünde.

Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone'a gelecek 4. sezon güncellemesi oldukça büyük bir boyutta olacak. Yeni güncellemenin PS4 için 34,7 GB, Xbox One için 48,9 GB, PC için 44,3 GB olması bekleniyor.