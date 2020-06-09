Call of Duty: Warzone'u PC'de Oynamak Konsola Göre Avantajlı

Call of Duty: Warzone'u PC'de oynamanın konsola göre avantajlı olduğu zaten biliniyordu ancak keşfedilen yeni bir fark, iki sürüm oyuncuları arasındaki farkı kızıştırabilir. Warzone'un PC sürümünün konsol sürümüne göre daha iyi bir görüş alanı sunduğu ortaya çıktı.

PC ve konsol oyuncuları arasındaki oyun deneyimi tartışması, uzun yıllardır süre gelen avantaj tartışmalarını da beraberinde getiriyor. Genel olarak, üst seviye bir PC'nin oyunlarda konsollara göre daha iyi bir iş çıkardığı kabul edilir ve bu da PC oyuncularının çapraz platform oyunlarında avantaj sağlayabileceği anlamına geliyor.

Klavye ve mouse ikilisi, atış oyunları söz konusu olduğunda oyun kolundan daha üstün görülür ve FPS oyunlarında ihtiyaç duyulan hassasiyeti daha iyi şekilde karşılar. Ancak PC'nin sağladığı avantaj bununla da kalmayabilir.

Call of Duty: Warzone'da PC oyuncuları görüş alanında da avantajlı

Bir Reddit kullanıcısı, Call of Duty: Warzone'un PC ve konsol versiyonlarında aynı sahneyi kayda aldığı bir video paylaştı. Görüntülerde PC oyuncularının Call of Duty: Warzone'da çok daha geniş bir görüş alanına sahip oldukları ve konsol oyuncularına göre belirgin bir avantaja sahip oldukları görülüyor.

Paylaşılan videoda, oyuncu bir çatıya tırmanıyor ve yukarıda bulunan bir oyuncu tarafından vuruluyor. Çatıya doğru tırmanma esnasında PC versiyonunda ateş eden rakip görülebilirken, konsol versiyonunda düşman görülemiyor. PC versiyonunda görüş alanı daha fazla ve bu nedenle pusuya yatan oyuncu net bir şekilde görülebiliyor. Açıkçası bu fark, konsol oyuncuları için oldukça kötü bir durum ve Infinity Ward, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Call of Duty: Warzone'un PC ve konsol versiyonlarındaki görüş alanı karşılaştırması: