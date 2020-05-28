Dünyada İlk Kez Çamurda Koronavirüse Rastlandı

Türkiye'de, koronavirüsün atık sulardaki varlığının araştırılması için yapılan çalışmalarda önemli sonuçlar elde edildi. Çalışmada, dünyada ilk kez çamur örneklerinde SARS-CoV-2 taraması yapılırken, örneklerde virüsün yoğun bir şekilde var olduğu tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'de koronavirüs dağılımına ilişkin detaylı bilgi edinmek için Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı ile birlikte çalışma yapılacağını daha önce duyurmuştu. Çalışmalar kapsamında Türkiye, çamur örneklerinde koronavirüs taraması yapan ilk ülke olarak literatürde yerini aldı.

Koronavirüsün su ve atık sulardaki varlığının araştırılacağı çalışmalarda olası risklere karşı erken uyarı sisteminin geliştirileceği açıklanmıştı. Çalışmalar Türkiye'nin pek çok ilinde devam ederken projenin danışmanlığını yapan Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilge Alpaslan Kocamemi, elde ettikleri önemli sonuçları paylaştı.

Analizler koronavirüsün çamurda yoğun bir şekilde bulunabildiğini gösterdi

Proje kapsamında İstanbul ve Samsun'da analizler gerçekleştirdiklerini belirten Kocamemi, "İstanbul'da giriş sularında alınan örneklere ilave olarak çamur örnekleri toplandı. Çamur örneklerindeki analiz sonuçları tüm dünyada yayımlandı. Hatta çamur örneklerinde SARS-CoV-2 taraması yapan ilk ülke olarak literatürde yerimizi aldık. Bu analizler bize gösterdi ki çamur örneklerinde SARS-CoV-2 yoğun olarak bulunuyor" dedi.

Açıklamalara göre İstanbul'dan alınan örnekler, İSKİ’nin yardımlarıyla rutin olarak laboratuvarlara aktarılıyor ve devamlı olarak İstanbul'daki yayılım durumu takip ediliyor. Projenin amacı vaka sayısı belirlemek değil, ne şekilde yayıldığını takip etmek. İstanbul'un köylerinden de numuneler alındığını ve incelemeler yapıldığını söyleyen Kocamemi, analizler sayesinde virüsün İstanbul'un hangi ilçelerinde daha yoğun olduğunun tespit edilebileceğini söyledi.

Köylerden alınan numune sonuçlarının henüz belli olmadığını, şehirlerde ise pandemi hastanelerine yakın olan bölgelerdeki atık su arıtmalarda virüsün biraz daha yoğun olduğunu belirten Kocamemi, "Hepsinin girişlerinde SARS-CoV-2 var" dedi. Kocamemi ayrıca, havaalanları ve turistik tesislerde koronavirüse yönelik çalışmalar yapmaya hazır olduklarını belirtti.