Sağlık Bakanı, Koronavirüs Kaynaklı Ölüm Oranını Açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarla John Hopkins Üniversitesi'nin son verilerini aktardı. Hem ülkemizdeki hem de diğer ülkelerdeki ölüm oranlarına değinen Koca, Türkiye'deki koronavirüs kaynaklı ölüm oranını "Ankara'nın başarısı" olarak nitelendirdi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp pandemi haline dönüşen koronavirüs salgını, tüm dünyada insanların hayatlarına mal olmaya devam ederken, hemen her ülke virüsün üstesinden gelebilmek için çalışmalarına devam ediyor. Ülkemizde de özellikle Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm yetkili kurum ve kuruluşlar, koronavirüs salgınının önüne geçebilmek için elinden geleni ardına koymuyor.

Sürecin en başından beri Türkiye'nin dikkat kesildiği isimlerden bir tanesi olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugüne kadar yaptığı açıklamalarla koronavirüs salgınının ülkemizde boyutunu mümkün olan en şeffaf şekliyle anlattı. Şimdi yeni bir açıklama daha yapan Koca, salgının ilk gününden beri rakamsal istatistikler için sağlam bir kaynak olan John Hopkins Üniversitesi'nin verilerini paylaştı.

26 Mayıs itibarıyla Türkiye'de koronavirüs kaynaklı ölüm oranı yüzde 2.8

Fahrettin Koca'nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamalar, ülkemizde koronavirüs kaynaklı ölüm oranlarını ortaya koyuyor. Bakanın açıklamalarına göre ülkemizde görülen COVID-19 kaynaklı ölümlerin oranı, yüzde 2.8. Bu oran, gerek gelişmişlikleri gerekse ekonomileri ile övünen pek çok ülkeye göre başarılı kabul ediliyor. Sağlık Bakanı Koca, bu düşük ölüm oranını "Ankara'nın başarısı" olarak nitelendiriyor.

Fahrettin Koca, yaptığı açıklamalarda diğer ülkelere de değindi. Bu bağlamda dünyanın ileri gelen ülkelerindeki ölüm oranlarını açıklayan Koca, Fransa'da yüzde 15.5, İtalya'da yüzde 14.3, İngiltere'de yüzde 14.1 ve ABD'de ise yüzde 5.9 ölüm oranı olduğunu söyledi. John Hopkins Üniversitesi'nden alınan veriler, ülkemizin koronavirüse karşı iyi sayılabilecek bir konumda olduğunu ortaya koyuyor.

Türkiye'nin koronavirüs başarısı, ABD'nin de gündeminde

Türkiye'nin beklenenden daha iyi bir şekilde yönettiği koronavirüs süreci, ABD'nin de gündemine oturdu. ABD'nin eski Avrupa-Avrasya ilişkilerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza, kaleme aldığı bir yazıda Türkiye'yi öven cümleler kurdu. Türkiye'de çok daha büyük bir felaketin beklendiğini ancak beklenenin olmadığını söyleyen Bryza, sağlık sisteminin yenik düşmediğini ve ekonominin hala yıkılmadığını ifade etti.

Çin'de ortaya çıkan ve ilk olarak da Çin'in kurtulduğu virüs, bugüne kadar toplamda 5 milyon 716 bin 570 kişiyi enfekte etti. Dünya genelinde koronavirüsten dolayı hayatını kaybeden insanların sayısı ise 356 bin 131 olarak kayıtlara geçmiş durumda. Ülkemizdeki durum ise 159 bin 797 vakaya karşılık 4.431 ölüm olarak açıklandı.