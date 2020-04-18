Dünya Çapındaki Müzik Yarışmasında Son 32’ye Kalan Tek Türk

Online ses mühendisleri topluluğu Engine Ears’ın dünyanın her köşesinden müzisyenin katıldığı MixMadness yarışmasında son aşamaya geldi. Türk Ses Mühendisi Can Paşa, binlerce başvuru arasında son 32 yarışmacı arasına seçilmeyi başardı ve şimdi halk oylamasında desteğimize ihtiyacı var.

Grammy ödüllü Ses Mühendisi Ali Derek ya da müzik dünyasında bilinen adıyla MixedbyAli’nin kurduğu Engine Ears, bu yıl ilk kez dünya çapında bir ses miks yarışması düzenledi. MixMadness adındaki yarışmaya dünyanın dört bir yanından binlerce ses mühendisi katıldı.

Yarışmaya gelen başvurular, dünyaca ünlü prodüktör Young Guru ve topluluğun kurucusu Ali Derek tarafından değerlendirildi. İlk etapta kendi işleriyle yarışan ses mühendisleri arasında olan Can Paşa, binlerce isim arasından son 32 arasına kalmayı başardı.

Türk Mühendisi Can Paşa prestijli yarışmanın finalindeki tek Türk isim oldu:

Can Paşa ilk etapta Lil Zey - Heveslenmem miksiyle dünyaca ünlü prodüktör Guyu’yu ve ses mühendisi Derek’i etkilemeyi başardı. Türkiye’den bu aşamaya gelen Can Paşa, şimdi de herkesin aynı parçağı mikslediği final aşamasında desteğimizi bekliyor.

MixMadness yarışmasında Can Paşa’ya nasıl oy verebilirsiniz?

Buradan oylama sayfasına gidin,

1. Sayfayı aşağıya kaydırın ve yanında Türk Bağrağı gördüğünüz Can Paşa (@canpasaa)'yi seçin,

Sayfayı aşağıya kaydırın ve yanında Türk Bağrağı gördüğünüz Can Paşa (@canpasaa)'yi seçin, 2. E-posta adresinizi girin,

E-posta adresinizi girin, 3. Instagram hesabınızın adını girin,

Instagram hesabınızın adını girin, 4. Vote butonu ile Can Paşa'ya oy verin.

Team Digital ile dijital miks yapan 16 adaydan birisi olan Can Paşa, yarışmayı oylarımızla kazanabilir ve dünyanın en prestijli müzik yapımcılarına adını duyurabilir. Bunun için oylamaya destek verebilecek arkadaşlarınıza oylama sayfasını gönderebilirsiniz.

Can Paşa kimdir?

2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki Müzik Teknolojisi Bölümü'ndan mezun olan Can Paşa, İzmir'de bazı stüdyolarda stüdyo asistanlığı ve tonmaister olarak çalıştı. Ardından mezun olduğu bölümde yüksek lisans eğitimine başlayan Paşa, 2018'de Dublin'deki Herbert Place stüdyosunda stüdyo asistanlığı yaptı. 2018'den bu yana Redkeys Müzik bünyesinde kayıt, miks ve mastering mühendisliği yapan Can Paşa; Khontkar, Nessly, Metth, Young Bego, Köksal, Grogi, Ege Çubukçu gibi isimlerle çalışmaya devam ediyor.