Bugün Çanakkale Kayadere köyü yakınlarındaki bir ormanlık alanda çıkan yangın giderek büyüyor. Yangının neden çıktığı ise henüz bilinmiyor.

Orman yangınları ne yazık ki yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla artış gösteriyor. Yaz aylarında içimizi acıtan görüntülere neden olan yangınlardan biri de bu kez Çanakkale’de gerçekleşti.

Akşam saatlerinde Çanakkale’ye bağlı Kayadere köyünde nedeni henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın sonrasında, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Son bilgilere göre yangının yakınındaki 6 köy tahliye edildi.

Acil Durum Gemisi, İstanbul'dan yola çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı; saatte 9 bin 600 metreküp su basabilen, yatayda 150, dikeyde ise 70 metre su püskürten yangın söndürme sistemli ‘Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi’nin kepez bölgesine yaklaşan yangına müdahale için İstanbul'dan yola çıktığını söyledi.

9 köy tahliye edildi, 18 Mart Üniversitesi boşaltıldı

Çanakkale’de çıkan orman yangının büyümesinin ardından Çanakkale-Çan yolu ulaşıma kapatıldı. Öte yandan Çanakkale Boğazı da trafiğe kapatıldı.

Edinilen son bilgilere göre ise yangının yakınındaki 9 köy tahliye edildi. Bunun yanında yangının yaklaştığı Çanakkale 18 Mart Üniversitesi de boşaltıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı çıkan yangınla ilgili olarak “Şiddetli rüzgarın etkisiyle orman yangınları yayıldı. Yangın 6 saatte 15,1 kilometrelik bir alana yayıldı. Ancak, yangın ilerlemesine sebep olan rüzgar o kadar şiddetli ki ekiplerimizin çalışmalarının yeterli olmadığı anlar oldu. Yüzde 19’luk bir nem ve saatte 70 kilometre hızla ilerleyen bir rüzgar söz konusu. En kötü senaryoya göre AFAD, Valilik ve diğer kamu kuruluşları yangınlara destek olacaklar." açıklamasında bulundu.

Yangının şehir merkezi ve Kepez’i teğet geçeceği düşünülse de buralarda bulunan şehir hastanesi ve üniversite kampüsü de teyakkuzda. Ancak buraların tahliyesi şu an için söz konusu değil.

Çanakkale’de çıkan yangına şu ana kadar 8 uçak, 26 helikopter, yaklaşık 180 arazöz ve iş makinesi, 1100’e yakın da personel sevk edildi.

Şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Yangına dair görüntüler: