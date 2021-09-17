Hem evde hem de ofiste rahatlıkla kullanılan ve gerçek anlamda bir fiyat performans ürünü olan Canon Pixma G2411 bu konuda rakipsiz değil. Pek çok farklı markanın ürettiği yazıcı modelleri arasından Canon Pixma G2411 modeline rakip olacak kadar öne çıkan ürünleri listeledik ve kısaca dikkat çeken özelliklerinden bahsettik.

Evde ya da ofiste kullandığımız yazıcıların uzun zamandır tek bir işleve sahip olması yeterli gelmiyor. Bir yazıcıdan sayfa baskısı aldığımız gibi fotoğraf yazdırmalı, tarama yapmalı ve fotokopi çekmeliyiz. Canon Pixma G2411 tüm bu özelliklere sahip gerçek bir fiyat performans yazıcısı. Ancak Canon Pixma G2411 modeline rakip olacak pek çok farklı markanın ürettiği yazıcı modeli bulunuyor.

Canon Pixma G2411 ve benzeri yazıcıların fiyatları oldukça geniş bir yelpazeye sahip. Bunun en büyük nedeni, ürünün sunduğu özelliklerdir. Basit özellikler sunsa bile bir yazıcının baskı kalitesi, rakiplerinden çok daha yüksek ya da çok daha uygun bir fiyata sahip olmasını sağlayabilir. Fiyat performans yazıcısı olarak bilinen Canon Pixma G2411 modeline rakip olabilecek yazıcıları listeledik ve öne çıkan özelliklerinden bahsettik.

Canon Pixma G2411 rakibi yazıcı modelleri:

Xerox WorkCentre 3335 Yazıcı

Xerox B215V_DNI Lazerli Yazıcı

Epson L3156 Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı

Canon LBP6030 Yazıcı

Brother DCP-T420W Yazıcı

Brother Hl-1211W Laser Yazıcı

Epson L1110 Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı

HP 2721 Deskjet Çok Fonksiyonlu Yazıcı

HP DeskJet 2720 Çok Fonksiyonlu Yazıcı

Çok fonksiyonlu: Xerox WorkCentre 3335 Yazıcı

Lazer baskı tekniği ile çalışan Xerox WorkCentre 3335 Yazıcı; çift taraflı baskı, fotokopi, faks, tarayıcı ve yazıcı özellikleri ile çok fonksiyonlu hizmet sunan bir modeldir. 1200 x 1200 baskı çözünürlüğüne sahip olan ürün tonerle çalışıyor. 300 kağıt girişine sahip olan modelin Wi-Fi özelliği sayesinde tüm işletim sistemleri üzerinden kablosuz bağlantı sağlayabilirsiniz. Ürünün gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

En hızlı modellerden: Xerox B215V_DNI Lazerli Yazıcı

Tarayıcı, fotokopi ve baskı özellikleri ile çok fonksiyonlu bir hizmet sunan Xerox B215V_DNI Lazerli Yazıcının baskı çözünürlüğü 1200 x 1200. Lazer baskı tekniği ile çalışan modelin Wi-Fi özelliği sayesinde kablosuz bağlantı sağlayabilirsiniz. Dakikada 30 sayfa baskı hızı ve dakikada 20 sayfa kopyalama hızı sayesinde en yoğun ofislerde bile son derece verimli bir şekilde çalışabiliyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Verimli çalışıyor: Epson L3156 Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı

Epson Connect ve Wi-Fi Direct özelliği sayesinde kablosuz bağlantı sağlayabileceğiniz Epson L3156 Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı; fotokopi, faks, tarayıcı ve yazıcı özellikleri ile çok fonksiyonlu hizmet sunan bir modeldir. Dahili olarak gelen mürekkep tankları ile 8.100 sayfa siyah - beyaz ve 6.500 sayfa renkli baskı yapabilirsiniz. USB bağlantı portu sayesinde farklı cihazlara kabloyla bağlanarak kullanılabilir. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Basit ve güçlü: Canon LBP6030 Yazıcı

Lazer baskı tekniği ile çalışan Canon LBP6030 Yazıcı, 150 sayfa toplam kağıt girişine ve 600 x 600 baskı çözünürlük kalitesine sahip. Tüm işletim sistemleri ile uyumlu çalışan Canon LBP6030 Yazıcının Wi-Fi ya da tarayıcı özelliği bulunmuyor. Model, dakika 18 sayfa siyah - beyaz baskı hızına sahip. Ürünün gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Dayanıklı dış yapı: Brother DCP-T420W Yazıcı

Mürekkep püskürtmeli baskı tekniği ile çalışan Brother DCP-T420W Yazıcı, 150 sayfa toplam kağıt girişine ve dakikada 16 sayfa siyah - beyaz baskı hızına sahip. Dış yapısı darbelere karşı dayanıklıdır ve küçük boyutları sayesinde her yerde kolaylıkla kullanılabilir. USB bağlantı portu ve Wi-Fi özelliği ile tüm cihazlara kolayca kablolu ya da kablosuz olarak bağlanabilir. Ürünün n11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

İşlemci gücü dikkat çekiyor: Brother Hl-1211W Laser Yazıcı

200 Mhz işlemci gücü ile dikkat çeken Brother Hl-1211W Laser Yazıcı, Wi-Fi özelliği sayesinde pek çok farklı cihazla kablosuz bağlantı kurarak çalışabiliyor. Modelin USB bağlantı portu sayesinde kablolu olarak kullanmanız da mümkün. Hızlı işlemcisi ve geliştirilmiş baskı yapısı sayesinde hızlı ve verimli bir kullanım sunuyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Şık ve küçük tasarım: Epson L1110 Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı

Şık tasarımı ile dikkat çeken Epson L1110 Mürekkep Püskürtmeli Yazıcıyı küçük boyutları sayesinde dilediğiniz her yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. 1200 x 1200 baskı çözünürlük kalitesine sahip olan ürün, dakikada 9 renkli baskı ve dakikada 11 siyah - beyaz baskı yapma hızına sahip. USB bağlantı portu sayesinde pek çok farklı cihazda kabloyla bağlanarak kullanabilirsiniz. Ürünün n11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Mobil uygulama üzerinden kontrol edin: HP 2721 Deskjet Çok Fonksiyonlu Yazıcı

HP Smart mobil uygulaması üzerinden hem kurulum yapabileceğiniz hem de kullanabileceğiniz HP 2721 Deskjet Çok Fonksiyonlu Yazıcıya uyumlu olarak kullanabileceğiniz tüm kartuşlar, 150’den fazla baskı yapma imkanı sunar. Oldukça verimli bir kullanım sunan model, Wi-Fi özelliği sayesinde pek çok farklı cihazla kablosuz bağlantı kurarak çalışabiliyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Uygun fiyat, çok fonksiyon: HP DeskJet 2720 Çok Fonksiyonlu Yazıcı

4200 x 1200 baskı çözünürlük kalitesi ile dikkat çeken HP DeskJet 2720 Çok Fonksiyonlu Yazıcı, 100 sayfa toplam kağıt girişine sahip. Tarayıcı ve fotokopi özellikleri ile çok fonksiyonlu bir kullanım sunan model, dakikada 8 sayfa siyah - beyaz ve dakikada 6 sayfa renkli baskı yapma hızına sahip. Ürünün n11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Gerçek bir fiyat performans ürünü olan Canon Pixma G2411 modeline rakip olabilecek yazıcı modellerini listeledik ve kısaca ürünlerin öne çıkan özelliklerinden bahsettik. Listemizdeki ürünleri fiyatları, farklı alışveriş sitelerinde yer alan farklı kampanyalara göre değişiklik gösterebilir.