Canon, 250 MP'lik APS-H Sensörünün Çıkışını Resmen Duyurdu

Japonya merkezli teknoloji şirketi Canon, 250 MP'lik yeni APS-H sensörünün çıkışını resmen duyurdu. Canon'un bu çok amaçlı kullanılabilen sensörünün temel özellikleri de belli oldu.

Canon Japonya, yeni sensörü 250 MP'lik APS-H'nin ekim ayının sonlarında çıkış yapacağını resmen duyurdu. Japonya merkezli şirketin yeni sensörü hem renkli hem de monokrom sürümleriyle satışa sunulacak. Renkli sensör LI8020SAC, monokrom sensör ise LI8020SAM olarak adlandırılacak.

Bundan birkaç gün önce iki yeni çok amaçlı Canon kamerası ML-100 ve ML-105 Rus sertifikasyon ajansında ortaya çıkmıştı. Yeni sensörlerin ML-100 ve ML-105'te de kullanılıp kullanılamayacağı şu an için merak konusu.

Canon'un yeni sensörünün özellikleri

Yaklaşık 250 milyon piksel bulunan bu ultra yüksek çözünürlüklü CMOS sensör, kullanıcısının oldukça yüksek detaylı görüntüler yakalamasına olanak sağlıyor. Sensör; düz panel ekran yoklaması, endüstriyel denetleme, video üretimi, dijital arşiv, geniş alan gözetleme, mikroskop gibi birçok farklı amaçla kullanılabiliyor.

Canon'un bu yeni ürünü, yaklaşık 250 milyon pikselli ultra yüksek çözünürlüklü görüntü yakalayabiliyor ki bu 4K çözünürlüğe göre 30 kat daha fazla. Alanı ayarlayarak yeterli çözünürlük elde edilebilirken elektronik yakınlaştırmayla büyütülebiliyor. CMOS sensörleriyle birlikte sinyal sayısı arttıkça piksel sayısı da artıyor. Yeni ürün, devresini yenileyerek ve sinyal işleme teknolojisini geliştirerek saniyede yaklaşık 1,25 milyar piksel okuması yapabiliyor.

Yeni sensörde ROI (ilgi bölgesi) okuma işlevi bulunuyor. Bu işlevde istenen alan dikkatli bir şekilde okunabiliyor. Sadece belli bir bölge yüksek hızda okunmak isteniyor ROI okuma işlevi 8K 24 FPS, 4K 30 FPS ve FHD 60 FPS kullanılabiliyor. Tabii ki bu sensörle video kaydetmek de mümkün oluyor.