Canon EOS M50 Mark II Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Canon, yeni aynasız fotoğraf makinesi EOS M50 Mark II'yi tanıttı. Selefine kıyasla birkaç yeni özellik sunan M50 Mark II, fiyat konusunda bazı fotoğrafçıları memnun etmeyebilir.

Japonya merkezli, çok uluslu bir kamera ve optik ekipmanları üreticisi olan Canon, popüler aynasız fotoğraf makinesi modeli EOS M50’nin halefi Canon EOS M50 Mark II’yi duyurdu. 24,1 megapiksel çözünürlüklü APS-C sensöre sahip olan EOS M50 Mark II, mevcut modelin popüler özelliklerini korumaya devam ederken; gelişmiş otomatik odaklanma, dikey video kaydı desteği ve canlı yayın desteği gibi birkaç yeni özellik kazanıyor.

Canon tarafından yapılan açıklamaya göre EOS M50 Mark II, bir aynasız fotoğraf makinesi olmasına rağmen tıpkı selefi gibi fotoğraf çekimi ile video kaydı arasında iyi bir denge sunuyor. Cihazın kalbinde bulunan APS-C CMOS sensör, EOS M50 ile aynı Canon DIGIC 8 işlemcisinden güç alıyor.

Aslına bakacak olursak EOS M50 Mark II, selefi EOS M50 ile aynı odaklama sistemine sahip ve önceki model ile aynı miktarda otomatik odaklama noktası bulunuyor.. Ancak Dual Pixel CMOS AF ile artık yüz ve göz takibi özelliği de eklenmiş durumda. Üstelik yüz ve göz takibi, hem fotoğraf hem de video çekimlerinde kullanılabiliyor.

EOS M50 Mark II ile gelen diğer yenilikler:

Vlog çekimleri için sanal kayıt botununa sahip dokunmatik LCD ekran ve çekim zamanlayıcı.

EOS Webcam Utility yazılımı ya da Clean HDMI girişi ile yüksek kalite webcam özelliği.

Wireless YouTube Live canlı yayın özelliği.

Ekrana dokunarak odak seçme özelliği.

EOS M50 Mark II fiyatı

EOS M50 Mark II, kullanıcılara iyi bir kamera deneyimi vadediyor olsa da mevcut EOS M50’ye kıyasla büyük yenilikler getirmediğinden, aradaki fiyat farkını ödeme istemeyebilirsiniz. Fiyat demişken; kasım ayı itibarıyla piyasaya sürülecek olan Canon EOS M50 Mark II, yalnızca gövdesi için 599 dolar (4.764 TL + vergiler), EF-M 15-45 mm lens kiti ile birlikte 699 dolar (5.560 TL + vergiler), EF-M 15-45mm ve EF-M55-200mm ikili lens seti ile birlikte 929 dolar (7.389 TL + vergiler) fiyat etiketine sahip olacak.