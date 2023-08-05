Türkiye’nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması Capital500 listesi açıklandı. Capital500 listesinde 128 şirket yer alırken, ilk 10 sırada yaşanan değişiklik dikkat çekti.

Türkiye’nin en büyük şirketlerinin listelendiği Capital500 sıralaması belli oldu. 2022 yıl sonunu baz alan listede, geçtiğimiz sene de ilk sırada yer alan Tüpraş, zirvedeki yerini korudu.

Bu sene açıklanan liste ilk 10’da yer alan enerji-petrol şirketlerinin yükselişi dikkat çekti. Örneğin 2021 listesinde 8. sırada yer alan Petrol Ofisi, bu sene 5 basamak yükselerek 3. sıraya yerleşti.

İlk 10’da 4 petrol şirketi yer aldı

Capital500 listesinde 2022 yıl sonu rakamlarına göre Türkiye’nin en iyi şirketleri belirlendi. Geçtiğimiz sene ilk sırada yer alan Tüpraş, bu sene de yerini korumayı başardı. Hemen arkasından gelen Türk Hava Yolları (THY) da yine aynı şekilde yerini koruyarak ikinci sıraya yerleşti.

Capital500 listesine göre 2022 yılının kârlılık şampiyonu Türk Hava Yolları (THY) oldu. %220 büyüme kaydeden THY, 51 milyar 403 milyon TL kâr elde etti. Zirvenin lideri Tüpraş ise 39 milyar 876 milyon TL’lik kârıyla yerini korudu.

Capital500 listesindeki enerji-petrol şirketlerinin ilk 10’daki tırmanışı da epey dikkat çekti. 2021’de 8’inci sırada yer alan Petrol Ofisi, 5 basamak atlayarak 3’üncülüğe; 10’uncu sıradaki Star Rafineri, 6 basamak atlayarak 4’üncülüğe; 9’uncu sıradaki Opet, 4 basamak atlayarak 5’inciliğe; 11’inci sıradaki Shell&Turcass ise 4 basamak atlayarak 7’nciliğe yükseldi.