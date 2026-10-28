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Yeni M6 iMac Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Türkiye Fiyatı

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Apple, sevilen masaüstü modeli iMac'in M6 işlemcili yeni neslini tanıttı.

Yeni M6 iMac Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Türkiye Fiyatı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple’ın dün yaptığı duyurular yalnızca yeni MacBook Pro modeliyle sınırlı değildi. ABD’li teknoloji devi, aynı zamanda masaüstü bilgisayar modeli serisi iMac’in de yeni neslini resmen bizlerle buluşturdu.

Yeni iMac, özellikle teknik açıdan büyük yenilikleri kullanıcılarla buluşturan bir model olarak geliyor. Peki nasıl özellikler vadediyor? Türkiye fiyatı ne kadar? Yeni M6 iMac modeliyle ilgili tüm bilmeniz gerekenleri derledik.

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Yeni M6 iMac Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Türkiye Fiyatı
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Karşınızda yeni iMac

Apple, hepsi bir arada masaüstü bilgisayar kategorisindeki temsilcisi 24 inç iMac modelini yeni M6 işlemcisiyle resmen güncelledi. Daha önce Ağustos 2026’da Mac mini bünyesinde görücüye çıkan M6 mimarisi, masaüstü kullanıcılarına işlemci ve yapay zekâ işlemlerinde ciddi bir sıçrama sağlamayı hedefliyor. Önceki jenerasyonlarda tek olan 16 çekirdekli motor yapısı, M6 ile yerini ilk kez iki adet 16 çekirdekli motordan meydana gelen çift Neural Engine düzenine devrediyor. Grafik tarafında ise her bir GPU çekirdeğine entegre edilen "Nöral Hızlandırıcı" birimleri dikkat çekiyor.

Donanımın kas gücü sadece işlem çekirdekleriyle sınırlı bırakılmamış. çipinde 120 GB/s seviyesinde olan birleşik bellek bant genişliği, M6 işlemcisiyle beraber 170 GB/s eşiğine taşınıyor. Şirketin paylaştığı resmi verilere göre yeni iMac; grafik departmanında önceki modele oranla 2 kata kadar, cihaz içi yapay zeka operasyonlarında ise tam 5 kata kadar daha hızlı çalışıyor. M6’nın Mac mini testlerinden sızan Geekbench ölçümleri göz önüne alındığında, üst segment iMac modelinin M4’lü selefine kıyasla yaklaşık yüzde 40 daha seri CPU performansı sağlaması bekleniyor. Apple ayrıca cihazın ilk nesil M1’li modele kıyasla 12 kat, serinin son Intel tabanlı iMac modeline göre ise 18 kata varan hız farkı ortaya koyduğunu vurguluyor.

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Dışarıdan bakıldığında yeni 24 inç iMac, tanıdık alüminyum çizgilerini ve canlı renk paletini eksiksiz şekilde sürdürüyor. M4 mimarili önceki versiyonun tasarım dilini birebir devam ettiren model; mavi, yeşil, pembe, sarı, mor, turuncu ve gümüş olmak üzere yedi farklı renk alternatifiyle raflara çıkacak. Ön tarafta 500 nite kadar parlaklık sunan 24 inç boyutunda 4.5K Retina ekran var. Ayrıca Desk View yetenekli 12 megapiksel Center Stage kamera korunurken gövdeye dağıtılan altı hoparlör, üç mikrofon dizilimi, 3,5 mm kulaklık jakı, Siri AI ile Apple Intelligence entegrasyonu standart donanım unsurları arasındaki yerini koruyor.

Asıl değişimlerden biri ise Apple tasarımı yepyeni N1 bağlantı çipiyle birlikte geliyor. Önceki neslin Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 standartları geride bırakılırken N1 desteği sayesinde yeni iMac doğrudan Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6 teknolojilerine adım atıyor. Depolama kanadında PCIe 5.0 standardına geçiş yapan sistem, SSD okuma ve yazma hızlarını M4’lü modele oranla tam iki katına çıkarıyor.da büyük boyutlu video kurgularında ya da devasa dosya transferlerinde sistemin darboğaza girmesini önleyen somut donanımsal adımlardan biri olarak öne çıkıyor.

M6 iMac fiyatı

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Versiyon Fiyatı
10 çekirdekli CPU ve GPU'lu M6 iMac 104.999 TL
12 çekirdekli CPU ve GPU'lu M6 iMac 119.999 TL

Ön siparişler, 28 Ekim itibarıyla başlıyor. Satışa ise 6 Kasım'da çıkacak.

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