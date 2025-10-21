Tümü Webekno
Caviar, Araba Parasına Satacağı Ultra Lüks iPhone Air Koleksiyonunu Tanıttı

Caviar, iPhone Air modelini kullanarak hazırladığı AirLine isimli lüks iPhone koleksiyonunu tanıttı. Cihazlardan birinin fiyatı 1,6 milyon TL'ye kadar çıkıyor.

Caviar, Araba Parasına Satacağı Ultra Lüks iPhone Air Koleksiyonunu Tanıttı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

İnanılmaz pahalı, ultra lüks iPhone versiyonları üretmesiyle bildiğimiz Caviar, şimdi de tarihin en ince iPhone’u iPhone Air’ı içeren bir ürünle karşımızda. Şirket, AirLine Collection ismini verdiği yeni iPhone Air koleksiyonunu tanıttı. Bu koleksiyon, Caviar’ın şimdiye kadarki en hafif altın iPhone’ları olarak kayıtlara geçti.

Tahmin edebileceğiniz gibi bu koleksiyondaki ürünler de ultra lüks detaylara ve çok yüksek fiyatlara sahip. Zenith, Aureon ve Crystal olmak üzere toplamda 3 modelden oluşuyor. Her modelde nadir ve pahalı materyaller kullanılmış.

Karşınızda 1.6 milyon TL’ye çıkan fiyatlara sahip Caviar iPhone AirLine koleksiyonu

iPhone Air Zenith modeli koleksiyondaki en lüks ürün olarak geliyor. Cihazın gövdesinde 18 karat altın kullanılmış. Buna ek olarak siyah timsah derisi de cihazın tasarımında bulunuyor. Şirketin şimdiye kadar ürettiği en hafif altın telefon olduğunu belirtelim. Bu versiyonun fiyatı 38.930 dolar (1,6 milyon TL). Sadece 3 adet Zenith üretilecek.

İkinci ürün ise iPhone Air Aureon. Bu telefonda 24K altın kaplama yer alıyor. Ona ek olarak mermer dokulu karbon malzeme de kullanılmış. Yalnızca 19 adet üretilecek bu versiyonun fiyatı ise 9.270 dolar (389 bin TL).

Koleksiyonda yerini alan son ürün ise iPhone Air Crystal. Bu ürüne baktığımızda saf estetiğe odaklanan şık bir görünüme sahip olduğunu söyleyebiliriz. Caviar, cihazda havacılık sınıfı titanyum kullanmış. Ayrıca ona beyaz timsah derisi de eşlik ediyor. Ayrıca tasarımında mücevher mineli detaylar da var. 19 adet üretilecek Crystal modelinin fiyatı **8.910 dolar (373 bin TL) **olarak açıklandı.

