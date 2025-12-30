CD Projekt, Steam Rakibi Oyun Mağazası GOG'un Satıldığını Açıkladı

GOG ile CD Projekt'in ayrılacağı açıklandı. Kurucu ortak Michal Kicinski, GOG'u CD Projekt'ten satın alıyor.

Dünyanın en büyük oyun mağazalarından biri olan GOG, geliştirdiği oyunlar ile akıllara kazınan CD Projekt isimli şirkete aitti ve 2008 yılında resmen kurulmuştu. Ancak gelen yeni bilgiler, bu birlikteliğin sona erdiğini ortaya koydu. GOG ile CD Projekt’in ayrılacağı açıklandı.

GOG tarafından pazartesi günü yapılan açıklamalara göre şirketin kurucu ortağı Michal Kicinski, dijital oyun mağazasını ve GOG Galaxy oyun platformunu CD Projekt’ten resmen satın aldı. Yani Kicinski, artık GOG’un tek sahibi oldu. Kendisinin CD Projekt’in de kurucuları arasında olduğunu belirtelim.

25.2 milyon dolara satıldı

Yapılan açıklamalarda GOG’un satın alımının değerinin 25.2 milyon dolar olduğu belirtildi. Platfromun misyonundan hiçbir şekilde vazgeçmeyeceği, oyunları oyuncular için kolayca erişilebilir hâle getirmeye devam edecekleri, DRM içermeyen oyunlar satmayı sürdürcekleri de ifade edildi.

Öte yandan GOG’un ayrılışı platformun CD Projekt ile olan ilişkisini etkilemeyecek. Aynı şekilde ortak çalışmalarına devam edecekler. GOG’da The Witcher, Cyberpunk 2077 ve ileride çıkacak tüm CD Projekt yapımlarının saıtşları da mağazada yerini almayı sürdürecek.