CD PROJEKT RED ile Çin Hükümeti Karşı Karşıya Gelebilir

CD PROJEKT RED'in Cyberpunk 2077'yi geliştirirken, Çin'de sansürleyeceği oyun ögeleri için "Winnie the Pooh" ibaresini kullandığı açığa çıktı. Bu ibare, dünyanın dört bir yanından insanlar için bir şey ifade etmiyor olsa da Çin hükümetinin sert tepkisiyle karşılaşacak gibi görünüyor. Peki neden?

Video oyun dünyasının son dönemlerdeki en tartışmalı yapımlarından bir tanesi olan Cyberpunk 2077 ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Oyunun geliştiricisi olan CD PROJEKT RED'de yaşanan bir veri sızıntısıyla açığa çıkan bilgiler, şirketin Çin'de sansürlenecek içerikler için kullandığı tabiri ortaya koyuyor.

Reddit'te paylaşılan bir ekran görüntüsüne göre CD PROJEKT RED ekibi, oyunun geliştirilme aşamasında Çin'de sansürleyeceği içerikler için "Winnie the Pooh" etiketini kullanmış. Bizler, bu ibareyi basit ve sevimli bir çizgi film efsanesi olarak biliyor olsak da Çin hükümeti, bu durumdan da bu karakterden de hiç hoşnut değil. Peki neden?

Winnie the Pooh, Çin hükümeti ile CD PROJEKT RED'i karşı karşıya getirebilir

Winnie the Pooh, Çin'in geçtiğimiz yıllarda en çok konuştuğu konulardan bir tanesiydi. İnsanlar, Çin Devlet Başkanı "Xi Jinping" ile alay ederken bu ibareyi kullanıyorlardı. Zira Çinliler, Xi Jinping ile Winnie the Pooh isimli kurgusal ayının birbirine çok benzediğini düşünüyorlardı. Ancak bu durum, Çin hükümetinin hoşuna gitmedi. Konuyla ilgili harekete geçen hükümet yetkilileri, Winnie the Pooh'un ülke genelinde yasaklanmasına karar verdiler. CD PROJEKT RED ise kullandığı etiket ile Çinlilerin alay konusuna dahil olmuşlardı.

Bu arada, bunun gibi bir olay dünyada ilk kez yaşanmıyor. Öyle ki daha önceki dönemlerde de "Devotion" isimli bir oyun, Çin hükümetinin baskısı nedeniyle Steam'den kaldırılmak zorunda bırakılmıştı. Ayrıca Kingdom Hearts 3 isimli oyunun Çin versiyonunda yer alan Winnie the Pooh karakteri de bulanıklaştırılmıştı. Cyberpunk 2077 cephesinde yaşanan bu gelişme ise oyunun Çin'deki varlığının yasaklanmasına yol açabilir.