Cyberpunk 2077'nin Betadaki Buglarını Gösteren 18+ Video

2020'nin en tartışmalı oyunu Cyberpunk 2077'nin, bizzat CDPR geliştiricileri tarafından hazırlanmış, oyunun geliştirme aşamasındaki buglarını gösteren bir video ortaya çıktı. O dönem geliştiriciler, oyundaki buglar ile eğleniyor olsalar da oyun piyasaya çıktığında bu buglardan bazılarının var olmaya devam etmesi, oyunseverleri pek de eğlendirmemişti.

Cyberpunk 2077, geçtiğimiz yıl oyun dünyasının en fazla konuştuğu yapımlar arasında yer alıyordu. Gerek oyunun vadettiği yeni nesil içerikler, gerek CD Projekt RED'in oyunu düzenli olarak ertelemesi, gerekse oyunun koca bir bug festivali olarak piyasaya sürülmesi, Cyberpunk 2077'yi konuşa konuşa bitirememize neden olmuştu.

Çevrimiçi olarak sızdırılan yeni bir video, CDPR'nin Cyberpunk 2077'yi geliştirirken sandığımızdan da çok eğlendiğini gözler önüne seriyor. Zira paylaşılan bilgilere göre söz konusu video, bizzat CDPR tarafından oyun geliştirilme aşamasındaken ortaya çıkan komik bugların birleştirilmesiyle oluşturuldu.

Söz konusu videoda bir sosisli sandviç ve iki hamburgerden oluşan bir motosiklet de dahil olmak üzere oldukça ilginç materyaller ve kimi korkutucu kimi komik ilginç buglar bulunuyor. Elbetteki stüdyonun oyunu geliştirirken bu tip montajlarla eğlenmesi kötü bir şey değil. Ancak oyun piyasaya sürüldüğünde de bu tarz bugların devam ediyor olması, oyunseverler tarafından pek de hoş karşılanmamıştı.

CD Projekt RED, bugları nedeniyle oyun eleştirmenleri ve oyunseverler tarafından yerden yere vurulan Cyberpunk 2077'yi hak ettiği yere taşıyabilmek için çalışmalarına devam ediyor. Stüdyo, oyun için yayınladığı güncellemeler ile hataları giderip performansı iyileştirmeye odaklanıyor. Bu konuda ne kadar başarılı olduğuna ise anca oyunseverler karar verebilir.

Cyberpunk 2077'nin geliştirme aşamasında ortaya çıkan bug festivalinin videosu [18+]