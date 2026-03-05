Tümü Webekno
Çevre Kirliliği, İnsan Hakkı İhlali ve Dahası: En Çok Çabalayan Otomobil Markaları Belli Oldu!

Lead the Charge ekibi, çevre kirliliği ve insan hakkı ihlalleri gibi alanlarda en çok çaba gösteren otomobil üreticilerini açıkladı. Çalışma, en çok da Toyota'yı tartışma konusu yaptı. Peki Toyota, dünyanın en çok satan markası olmasına rağmen nasıl en alt sıralarda yer alıyordu?

Çevre Kirliliği, İnsan Hakkı İhlali ve Dahası: En Çok Çabalayan Otomobil Markaları Belli Oldu!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Küresel çapta otomotiv tedarik zinciri üzerine çalışmalar yürüten; adil, sürdürülebilir ve fosil yakıtsız bir sektör oluşmasını amaçlayan Lead the Charge ekibi, 2026 yılına ilişkin son çalışmasının sonuçlarını yayımladı. Yapılan araştırma ile fosil yakıtları, çevresel zararları ve insan hakları ihlallerini ortadan kaldırma çabası içinde olan otomobil üreticiler gün yüzüne çıktı.

Lead the Charge araştırması, firmaların elektrikli otomobil üretim oranlarına, insan hakları ihlallerine karşı duruşuna ve sorumlu tedarik zinciri çabalarına göre firmaları puanladı. Tesla'nın zirvede olduğu çalışma kapsamında dünyanın en çok otomobil satan firması olan Toyota, ne yazık ki alt sıralardaydı.

İşte çevre kirliliği gibi alanlarda en çok çaba gösteren firmalar:

Başlıksız-1

Marka Puan (100 üzerinden) 2025'e göre değişim
Tesla 49 -
Ford 45 -
Volvo 44 +4
Mercedes-Benz 41 -3
Volkswagen 39 -
BMW 34 -
Renault 31 +8
Geely 27 +11
Hyundai 23 +10
GM 22 -7
Kia 21 +12
Stellantis Grubu 21 -9
Nissan 15 -
BYD 14 +16
Honda 12 -
Toyota 9 -14
GAC 4 -
SAIC 3 -
Akaryakıt Fiyatlarında Sistem Değişti: Fiyat Artışları, ÖTV'den Karşılanacak! Akaryakıt Fiyatlarında Sistem Değişti: Fiyat Artışları, ÖTV'den Karşılanacak!

Japon otomobil devi Toyota'nın listenin bu kadar alt sıralarında yer almasının nedenini açıklayalım. Tesla'nın tüm otomobilleri elektrikli olduğu için satış payının yüzde 100'ü elektrikli modellerden oluşuyor. Bu oran, Toyota'da yüzde 2 seviyesinde. Firma, hibrit ve fosil yakıtlı motor seçeneklerini yaygın şekilde sunmaya devam ettiği için bu tür çalışmalarda daima geride kalacaktır.

