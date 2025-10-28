Tümü Webekno
Vikipedi'ye Rakip Olacak Yapay Zekâ Destekli Çevrim İçi Ansiklopedi: Karşınızda Grokipedia!

xAI, Vikipedi'ye rakip olarak geliştirdiği çevrim içi ansiklopedisi Grokipedia'yı duyurdu. Henüz erken aşamada olan yapay zekâ destekli ansiklopedi, Vikipedi'ye benzerliği ile dikkat çekiyor.

Milyarder iş insanı Elon Musk yönetimindeki yapay zekâ girişimi xAI, dikkat çeken bir işe imza attı. Ekip, Vikipedi'nin rakibi olarak lanse ettiği ettiği çevrim içi ansiklopedisi "Grokipedia"yı yayımladı. Henüz çok ama çok erken aşamada olan ansiklopedi, daha şimdiden ilgi çekmeyi başarmış durumda.

Grokipedia, henüz oldukça basit bir arayüze sahip. Platformun ana sayfasına ulaştığınız zaman basit bir arama çubuğunu, bir tema seçiciyi ve hesap oluşturma bölümünü görüyorsunuz. Buradan hesap açmayı tercih etmezseniz, neyle ilgili araştırma yapacağınızı yazıyorsunuz ve aramayı başlatıyorsunuz. Grokipedia, size yaptığınız aramayla ilgili sonuç sayfasına götürüyor.

Grokipedia, işte böyle görünüyor:

Başlıksız-1

xAI tarafından yapılan açıklamaya göre Grokipedia'da bulunan makaleler, firmanın üretken yapay zekâ modeli Grok tarafından doğrulanarak kullanıcılara sunuluyor. Ancak bunun tartışmalı bir karar olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü üretken yapay zekâ modelleri halüsinasyon görebiliyorlar ve bu da kullanıcıya yanlış bilgi sunulmasına yol açabilir. Ancak xAI, bunu engelleyip engellemediklerine ilişkin bir şey söylemiyor.

Vikipedi'den alıntılar yapılıyor!

Başlıksız-1

Haberimizin başında Grokipedia'nın Vikipedi rakibi olduğunu söyledik. xAI'a göre durum bu. Ancak kafa karıştıran detaylar var. Mesela Grokipedia, bazı makalelerde Vikipedi'den uyarlama yapıldığını söylüyor. Hatta yapılan incelemelerde bazı makalelerin uyarlamanın çok daha ötesine geçildiği tespit edildi. Öyle ki Vikipedi'deki metinler, bazı durumlarda olduğu gibi Grokipedia'da gösteriliyor.

Grokipedia ile Vikipedi arasındaki benzerlik, Wikimedia Vakfı'nın sözcüsü Lauren Dickinson tarafından değerlendirildi. Yapılan açıklamada "Grokipedia'nın var olmak için Vikipedi'ye ihtiyacı var." ifadesine yer verildi. Açık konuşmak gerekirse bu açıklama çok da yersiz değil.

Reddit'in Yapay Zekâsı, Bir Kullanıcıya Uyuşturucu Tavsiyesi Verdi Reddit'in Yapay Zekâsı, Bir Kullanıcıya Uyuşturucu Tavsiyesi Verdi

Eğer siz de Grokipedia'yı denemek isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Deneyimlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.

Yapay Zeka

