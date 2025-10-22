Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

Reddit'in Yapay Zekâsı, Bir Kullanıcıya Uyuşturucu Tavsiyesi Verdi

Reddit'in yapay zekâsı "Reddit Answers", bir kullanıcının ağrı için uyuşturucu kullanabileceğini söyledi. Aslında böyle bir durum vardı ancak yine de kullanıcıya böyle bir tavsiye verilmemesi gerekiyordu. Harekete geçen Reddit, yapay zekâyı kısıtladı.

Reddit'in Yapay Zekâsı, Bir Kullanıcıya Uyuşturucu Tavsiyesi Verdi
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Dünyanın en popüler tartışma platformlarından Reddit'in üretken yapay zekâ aracı "Reddit Answers" ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Henüz test aşamasında olan yapay zekâ, bir kullanıcıya ağrılarını geçirmek için uyuşturucu madde kullanabileceğini söyledi. Kısa sürede gündem olan olay üzerine Reddit, yapay zekâyı güncellediğini açıkladı. Gelin bu ilginç olayın detaylarına geçelim.

Reddit Answers, platformdaki kullanıcılara ait veriler kullanılarak eğitildi. Hâl böyle olunca yanlış veya hassas şeyler söylemesi çok olasıydı. Ancak ekibin bunu düşünmemiş olması, kesinlikle daha büyük olaydı. Peki nasıl oldu da Reddit Answers, bir kullanıcıya uyuşturucu kullanabileceğini söyledi?

Daha önce yapılan paylaşımlar, yapay zekânın verdiği cevabı etkiledi!

Başlıksız-1

Bir kullanıcı, Reddit Answers ile ağrı kesiciler üzerine konuşmaya başladı. Yapay zekâ, sıradan ilaçların yanı sıra Mitragyna speciosa isimli bir bitkinin yapraklarından elde edilen "kratom" isimli bir bitki özünü önerdi. Kratom, sağlık otoriteleri tarafından uyuşturucu olarak kabul edilmiyor ancak ABD'nin bazı eyaletlerinde güvenli görülmüyor ve bundan kaynaklı olarak satışı ve kullanımı yasak. Ayrıca kratom'un ciddi yan etkileri olduğu da biliniyor. Ancak yapay zekâ, bu yöntemin kullanılabilir olduğunu söylemişti.

Dahası var; kullanıcı, sohbetin devamında eroinin tıbbi kullanımına ilişkin sorular sordu. Bunun üzerine Reddit'teki paylaşımlardan yola çıkan yapay zekâ, söz konusu uyuşturucu maddenin ağrı üzerinde etkili olduğunu ancak kullanımının tartışmalı olduğunu ifade etti. Reddit'teki kullanıcı paylaşımlarından birini örnek gösteren yapay zekâ, böylelikle ağrı ile mücadelede uyuşturucu kullanımını meşrulaştırmış oldu.

Perplexity AI'a Çok İşinize Yarayacak "Dil Öğrenme" Özelliği Geldi Perplexity AI'a Çok İşinize Yarayacak "Dil Öğrenme" Özelliği Geldi

Haberimizin başında da belirttiğimiz gibi bu yapay zekâ, Reddit kullanıcılarına ait veriler kullanılarak eğitildi. Yani gerçekte yanlış olan bir durum, yapay zekâ için doğru olabilirdi. Çünkü Reddit kullanıcıları bu durumu savunmuş olabilirlerdi. Reddit, yaptığı güncelleme ile hassas içerik filtresini güçlendirdi ve yapay zekânın bu tür konularla ilgili konuşmasını engelledi.

Yapay Zeka

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

WhatsApp’ın Mesaj Limiti Özelliğinden İlk Ekran Görüntüleri Paylaşıldı

WhatsApp’ın Mesaj Limiti Özelliğinden İlk Ekran Görüntüleri Paylaşıldı

20 Ekim 2.500 TL Değerinde 2 Oyun Bu Akşama Kadar Steam'de Ücretsiz

20 Ekim 2.500 TL Değerinde 2 Oyun Bu Akşama Kadar Steam'de Ücretsiz

Gelin Şu Karışıklığı Bir Çözelim: 5G ile 5Ghz Arasında Ne Fark Var?

Gelin Şu Karışıklığı Bir Çözelim: 5G ile 5Ghz Arasında Ne Fark Var?

WhatsApp Kullanıcı Adınıza Şimdiden Karar Verin: Rezervasyonlar Başlamak Üzere!

WhatsApp Kullanıcı Adınıza Şimdiden Karar Verin: Rezervasyonlar Başlamak Üzere!

PlayStation Artık "Bu Oyun Daha Ucuza Satıldı" Diye Gösterecek

PlayStation Artık "Bu Oyun Daha Ucuza Satıldı" Diye Gösterecek

iOS 26.4 Güncellemesine Kadar iPhone'lara Gelecek 5 Yeni Özellik

iOS 26.4 Güncellemesine Kadar iPhone'lara Gelecek 5 Yeni Özellik

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim