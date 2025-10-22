Reddit'in yapay zekâsı "Reddit Answers", bir kullanıcının ağrı için uyuşturucu kullanabileceğini söyledi. Aslında böyle bir durum vardı ancak yine de kullanıcıya böyle bir tavsiye verilmemesi gerekiyordu. Harekete geçen Reddit, yapay zekâyı kısıtladı.

Dünyanın en popüler tartışma platformlarından Reddit'in üretken yapay zekâ aracı "Reddit Answers" ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Henüz test aşamasında olan yapay zekâ, bir kullanıcıya ağrılarını geçirmek için uyuşturucu madde kullanabileceğini söyledi. Kısa sürede gündem olan olay üzerine Reddit, yapay zekâyı güncellediğini açıkladı. Gelin bu ilginç olayın detaylarına geçelim.

Reddit Answers, platformdaki kullanıcılara ait veriler kullanılarak eğitildi. Hâl böyle olunca yanlış veya hassas şeyler söylemesi çok olasıydı. Ancak ekibin bunu düşünmemiş olması, kesinlikle daha büyük olaydı. Peki nasıl oldu da Reddit Answers, bir kullanıcıya uyuşturucu kullanabileceğini söyledi?

Daha önce yapılan paylaşımlar, yapay zekânın verdiği cevabı etkiledi!

Bir kullanıcı, Reddit Answers ile ağrı kesiciler üzerine konuşmaya başladı. Yapay zekâ, sıradan ilaçların yanı sıra Mitragyna speciosa isimli bir bitkinin yapraklarından elde edilen "kratom" isimli bir bitki özünü önerdi. Kratom, sağlık otoriteleri tarafından uyuşturucu olarak kabul edilmiyor ancak ABD'nin bazı eyaletlerinde güvenli görülmüyor ve bundan kaynaklı olarak satışı ve kullanımı yasak. Ayrıca kratom'un ciddi yan etkileri olduğu da biliniyor. Ancak yapay zekâ, bu yöntemin kullanılabilir olduğunu söylemişti.

Dahası var; kullanıcı, sohbetin devamında eroinin tıbbi kullanımına ilişkin sorular sordu. Bunun üzerine Reddit'teki paylaşımlardan yola çıkan yapay zekâ, söz konusu uyuşturucu maddenin ağrı üzerinde etkili olduğunu ancak kullanımının tartışmalı olduğunu ifade etti. Reddit'teki kullanıcı paylaşımlarından birini örnek gösteren yapay zekâ, böylelikle ağrı ile mücadelede uyuşturucu kullanımını meşrulaştırmış oldu.

Haberimizin başında da belirttiğimiz gibi bu yapay zekâ, Reddit kullanıcılarına ait veriler kullanılarak eğitildi. Yani gerçekte yanlış olan bir durum, yapay zekâ için doğru olabilirdi. Çünkü Reddit kullanıcıları bu durumu savunmuş olabilirlerdi. Reddit, yaptığı güncelleme ile hassas içerik filtresini güçlendirdi ve yapay zekânın bu tür konularla ilgili konuşmasını engelledi.