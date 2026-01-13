ChatGPT Artık Aradığınız İşi Sizin Yerinize Bulacak: ChatGPT Jobs Geliyor!

ChatGPT'nin web arayüzünde keşfedilen yeni Jobs aracı sayesinde yakında aradığınız işi daha kolay bulabilecek ve kendinizi geliştirmeniz gereken alanları ChatGPT ile sohbet ederek öğrenebileceksiniz.

OpenAI, ChatGPT’ye entegre edilecek yeni “Jobs (İşler)” özelliğini test etmeye başladı. Henüz resmî olarak duyurulmasa da ChatGPT’nin web arayüzünde fark edilen bu yeni araç, kullanıcıların kariyer gelişimine odaklanarak iş bulma sürecini kolaylaştırmayı hedefliyor.

İddialara göre Jobs özelliği CV ve ön yazı hazırlama, uygun iş pozisyonlarını belirleme, beceri geliştirme planları oluşturma ve iş fırsatlarını hedeflere göre karşılaştırma gibi işlevler sunacak. Tıpkı kısa süre önce tanıtılan ve Apple HealthKit, MyFitnessPal, Peloton gibi platformlarla entegre çalışan Health özelliği gibi yeni Jobs aracının da ChatGPT’de ayrı bir sekme olarak yer alması bekleniyor.

OpenAI'ın yakında resmî olarak duyurması bekleniyor

*Görsel temsilidir.

OpenAI aslında bu alana yabancı değil. Geçtiğimiz yılın Eylül ayında OpenAI Applications CEO’su Fidji Simo, yapay zekâ becerilerine sahip çalışanları işverenlerle buluşturan OpenAI Jobs Platformu’nun genişletileceğini açıklamıştı. Simo, “Şirketlerin ihtiyaçlarıyla çalışanların sunduklarını en iyi şekilde eşleştirmek için yapay zekâdan faydalanacağız.” demişti.

OpenAI cephesinden henüz resmî bir açıklama gelmese de sistemde fark edilen erken değişikliklere göre ChatGPT’nin yakında bir “dijital kariyer koçu”na dönüşebileceğini söyleyebiliriz. Yani aradığınız işi henüz bulamadıysanız, ChatGPT yakında bu sorununuzu da çözebilir.