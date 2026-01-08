Tümü Webekno
CASEDOIT telefon kılıflarında 4 al 2 öde! Protein Ocean protein barlarda indirim! Protein Ocean'da özel fırsatlar!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

Grok'a Dair Çarpıcı Araştırma: Site ve Uygulama Üzerinde X'e Kıyasla Daha Fazla Cinsel İçerik Barındırıyor!

X'te son dönemde bikini giydirme gibi akımlarla gündeme gelen Grok'un internet sitesi ve uygulamasında daha ileri seviye senaryolar yaşandığı ve bunların arşivlendiği ortaya çıktı.

Grok'a Dair Çarpıcı Araştırma: Site ve Uygulama Üzerinde X'e Kıyasla Daha Fazla Cinsel İçerik Barındırıyor!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Elon Musk’ın yapay zekâ şirketi xAI tarafından geliştirilen sohbet botu Grok, bu kez X platformunun ötesinde çok daha büyük bir tartışmanın merkezinde. WIRED’ın haberine göre Grok’un kendi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden üretilen görsel ve videolar, X’te görülenlerden çok daha grafik, şiddet içeren ve rahatsız edici cinsel içerikler barındırıyor.

X’te Grok’un ürettiği içerikler varsayılan olarak herkese açıkken, Grok’un web sitesi ve uygulamasında oluşturulan görseller normalde kapalı alanlarda kalıyor ancak paylaşılan bağlantılar ve internette arşivlenen yaklaşık 1.200 bağlantı, durumun sanılandan çok daha vahim olduğunun göstergesi. İncelenen içerikler arasında aşırı derecede açık pornografik videolar, şiddet unsurları ve hatta reşit olmayanları çağrıştıran görüntüler bulunduğu iddia ediliyor.

Uzmanlar, xAI'ın Grok'un sınırlarını düzenlemesi gerektiğini düşünüyor

2

Paris merkezli sivil toplum kuruluşu AI Forensics’in baş araştırmacısı Paul Bouchaud’a göre arşivlenen yaklaşık 800 görsel ve videonun büyük çoğunluğu açık cinsel içeriklerden oluşuyor. Bouchaud, bunların küçük ama son derece endişe verici bir kısmının, çocuk cinsel istismarı materyali (CSAM) kapsamına girebilecek nitelikte olduğunu belirtiyor. Araştırmacılar bu nedenle Avrupa’daki düzenleyici kurumlara onlarca bağlantı bildirmiş durumda.

Uzmanlar, xAI’ın diğer büyük yapay zekâ şirketlerinden farklı olarak yapay zekâ pornografisine daha geniş bir alan tanımasının ciddi riskler yarattığı görüşünde. Durham Üniversitesi’nden hukuk profesörü Clare McGlynn, bu tür denetimsiz içerik üretiminin cinsel şiddeti normalleştirme tehlikesi taşıdığına dikkat çekiyor ve “etik sınırlar olmadan insanlığın karanlık dürtülerinin teşvik edildiğini” söylüyor.

Öte yandan, Grok’un bazı pornografi forumlarında aktif şekilde tartışıldığı, kullanıcıların moderasyon sistemlerini nasıl aşacaklarına dair yöntemler paylaştığı da ortaya çıktı. Forumlarda aylardır dolaşan bu rehberlerin, son skandalların ardından daha da yaygınlaştığı belirtiliyor.

OpenAI Yeni Hizmeti ChatGPT Health'ı Tanıttı: Tüm Sağlık Soruları Artık Buradan Sorulacak! OpenAI Yeni Hizmeti ChatGPT Health'ı Tanıttı: Tüm Sağlık Soruları Artık Buradan Sorulacak!
CES 2026: Yaşlılara Psikolojik Destek Sağlayabilen Panda Robot "AnAn" Tanıtıldı CES 2026: Yaşlılara Psikolojik Destek Sağlayabilen Panda Robot "AnAn" Tanıtıldı

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Yapay Zeka Elon Musk

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Ocak 2026 Dacia Fiyat Listesi: Yeni Sandero, En Ucuz Araba Olarak Türkiye'de!

Ocak 2026 Dacia Fiyat Listesi: Yeni Sandero, En Ucuz Araba Olarak Türkiye'de!

Toyota, Corolla'nın Yarı Fiyatına Satılacak Yeni Elektrikli Otomobilni Tanıttı

Toyota, Corolla'nın Yarı Fiyatına Satılacak Yeni Elektrikli Otomobilni Tanıttı

Ocak 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: Türkiye'de Çok Sevilen SEAL U DM-i Satıştan Kaldırıldı

Ocak 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: Türkiye'de Çok Sevilen SEAL U DM-i Satıştan Kaldırıldı

Hem T10X'e Hem de T10F'e Zam Geldi: Ocak 2026 Togg Fiyat Listesi Belli Oldu!

Hem T10X'e Hem de T10F'e Zam Geldi: Ocak 2026 Togg Fiyat Listesi Belli Oldu!

Dünyanın İlk Tam Katı Hâl Elektrikli Otomobil Bataryası Duyuruldu: Benzin Alır Gibi Şarj Olup Yola Devam Edecek!

Dünyanın İlk Tam Katı Hâl Elektrikli Otomobil Bataryası Duyuruldu: Benzin Alır Gibi Şarj Olup Yola Devam Edecek!

Ucuza 200 MP Kamera, 144 Hz Ekran ve 7000 mAh Batarya Sunan Telefon realme 16 Pro+ Tanıtıldı

Ucuza 200 MP Kamera, 144 Hz Ekran ve 7000 mAh Batarya Sunan Telefon realme 16 Pro+ Tanıtıldı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim