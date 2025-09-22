Tümü Webekno
Sam Altman, Yakında ChatGPT'ye Gizemli Ama Pahalı Özelliklerin Geleceğini Duyurdu

OpenAI CEO'su Sam Altman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ChatGPT'ye yakında gizemli ve güçlü özellikler getirmek istediklerini söyledi. Tabii bu özelliklere erişim o kadar kolay olmayacak.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

OpenAI CEO’su Sam Altman, yaptığı yeni paylaşımında ChatGPT’ye yakında eklenecek gizemli özelliklerin yolda olduğunu duyurdu ancak bu yeni özelliklerin oldukça yüksek işlem gücü gerektireceğini belirten Altman, en ucuz premium paket olan aylık 20 dolarlık ChatGPT Plus aboneliğinin bu yeniliklere erişimde sınırlı kalabileceğini söyledi.

Altman, “Amacımız yapay zekânın maliyetini uzun vadede düşürmek ve herkese erişilebilir hâle getirmek ancak aynı zamanda bugün mevcut modellerle nelerin mümkün olduğunu da keşfetmek istiyoruz.” dedi. Hatırlayacağınız üzere Pro kullanıcıları daha önce de GPT-4.5 modeli, Deep Research ve Operator gibi güçlü araçlara herkesten önce erişim sağlamıştı.

Özellikler yakında açıklanacak

ChatGPT

OpenAI en son Ağustos ayında GPT-5’i kullanıma sunmuş ve kullanıcı deneyimini güncellemelerle geliştirmişti. Yakın zamanda eklenen “Thinking” modunun süresini kullanıcıların belirleyebilmesi dikkat çekmiş, ayrıca GPT-5-Codex ve “branched conversations” gibi özellikler de platforma kazandırılmıştı. Şirketin üzerinde çalıştığı ilk ChatGPT donanımı ise ses tanıma ve bağlamsal algı gibi ileri seviye yeteneklerle donatılacak.

Tabii bu sırada rakipler de boş durmuyor. Google, viral olan Nano Banana görüntü oluşturucusu ve Chrome’a entegre edilen Gemini özellikleriyle öne çıkarken, Meta akıllı gözlükleriyle pazarı hareketlendirmiş durumda. OpenAI’ın ilk donanımına yönelik planları merakla beklenirken, şimdilik gözler yakında gelecek gizemli ve pahalı olan yeni ChatGPT özelliklerinde.

Yapay Zeka

