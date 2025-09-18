Tümü Webekno
ChatGPT'nin Sevilen Özelliği Artık Gemini'a da Geldi (Biraz Geç Olsa da...)

ChatGPT'de özel olarak eğittiğiniz GPT'leri paylaşabilme özelliği, Gemini'a da geldi. Artık özel gem'lerinizi başkalarıyla paylaşabileceksiniz.

Google, kullanıcıların özel olarak tasarladığı yapay zekâ asistanlarını yani “Gem”leri paylaşabilmesini mümkün hâle getirdi. Daha önce yalnızca Gemini Advanced aboneleri tarafından kullanılabilen bu özellik, artık herkesin erişimine açılmış durumda.

Artık kullanıcılar, tıpkı ChatGPT'de olduğu gibi hazırladıkları Gem'i Google Drive dosyası paylaşır gibi arkadaşlarıyla, aileleriyle veya iş arkadaşlarıyla kolayca paylaşabilecek. Böylece hem aynı türde asistanların yeniden üretilmesinin önüne geçilecek hem de iş birliği gerektiren durumlarda ortak kullanım kolaylaşacak.

Gemini Gem'leri artık başkalarıyla paylaşabilecek

Gemini Gem

Google, bu yeni özelliğin özellikle ekip çalışmaları ve kişisel projeler için büyük kolaylık sağlayacağını vurguluyor. İş arkadaşları aynı türden asistanları tek tek oluşturmak yerine, tek bir Gem üzerinden ortak çalışabilecek. Aynı şekilde aileler tatil planları, yemek listeleri veya yazı projeleri için tek bir Gem’i birlikte kullanarak zaman kazanabilecek.

Gem paylaşımı için yapılması gereken tek şey, web uygulamasında Gem yöneticisini açmak ve ilgili Gem’in yanındaki “Paylaş” ikonuna tıklamak. Kullanıcılar ayrıca tıpkı Google Drive’da olduğu gibi kimin sadece görüntüleyebileceğini ve kimin düzenleyebileceğini kontrol edebilecek.

Google Yapay Zeka

