ChatGPT haftalık kullanıcı sayısı 800 milyonu geçti

OpenAI CEO’su Sam Altman, ChatGPT’nin haftalık aktif kullanıcı sayısının 800 milyona ulaştığını duyurdu.

OpenAI’nin düzenlediği Dev Day 2025 etkinliğinde konuşan CEO Sam Altman, ChatGPT’nin dünya genelinde haftalık 800 milyon aktif kullanıcıya ulaştığını açıkladı. Bu sayı, platformun bireysel kullanıcılar kadar şirketler ve geliştiriciler tarafından da benimsendiğini gösteriyor.

Altman, bu büyümenin arkasında; geliştirici topluluğuna açılan özel GPT’ler, API desteği, uygulama içi araçlar ve GPT Store gibi unsurların olduğunu vurguladı. Ayrıca GPT-4o altyapısıyla ChatGPT’nin çok daha hızlı ve verimli hale getirildiğinin altı çizildi.

Yapay zekâ çözümlerinin iş dünyasındaki entegrasyonu hızla artarken, OpenAI’nin bu başarısı gelecekte daha fazla “AI asistanı” modelinin hayatımıza gireceğini işaret ediyor. Kullanıcıların iş akışlarını sadeleştirmesi, kod yazması ve içerik üretmesi için ChatGPT’ye yöneldiği belirtiliyor.

Bu gelişme, yapay zekâ teknolojisinin artık sadece bir merak konusu değil, günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini gösteriyor. OpenAI’nin hedefi ise bu etkileşimi daha da artırmak ve “herkes için bir GPT” oluşturmak.