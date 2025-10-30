Tümü Webekno
ChatGPT 1,4 milyar Hindistanlı için 1 yıl boyunca ücretsiz

OpenAI, Hindistan’daki kullanıcılara ChatGPT Go aboneliğini 1 yıl ücretsiz sunacak. Amaç, ülkedeki yapay zeka yarışında liderliği almak.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

OpenAI, Hindistan’daki ilk geliştirici etkinliğini 4 Kasım 2025’te Bengaluru’da gerçekleştirecek. “DevDay Exchange” adı verilen bu etkinlik, şirketin Hindistan pazarına verdiği önemi yansıtıyor.

Bu etkinlikle birlikte, Hindistan’daki tüm kullanıcılara ayda 189 TL değerindeki ChatGPT Go aboneliği 1 yıl ücretsiz sunulacak. Plan, GPT-5 desteğiyle daha hızlı yanıt, görsel üretimi ve dosya yükleme gibi özellikler içeriyor.

Hindistan, OpenAI için ABD’den sonraki en büyük pazar. Şirket, burada yerel ofis açtı, eğitim kurumları ve hükümetle iş birliği yaparak AI farkındalığını artırmayı hedefliyor.

Rakipler de boş durmuyor: Google, öğrencilere ücretsiz AI erişimi sağlarken, Perplexity ve Airtel iş birliğiyle milyonlarca kullanıcıya ulaşıyor. OpenAI’nin bu ücretsiz plan hamlesi, rekabette güçlü bir karşılık olabilir.

Yapay Zeka

