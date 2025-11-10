7 aile, OpenAI'ın ChatGPT'de gerekli önlemleri almadığı iddialarıyla şirkete dava açtı. Bu ailelerden bazıları yapay zekâ aracını intiharları cesaretlendirmekle suçluyor.

Dünyanın en çok kullanılan yapay zekâ aracı ChatGPT, son zamanlarda gençler üzerinde olumsuz etkileriyle gündemdeydi. Hatta bir aile, oğullarının intiharından ChatGPT’yi sorumlu tutmuş ve OpenAI’a dava açmıştı. Şirket ise bu olayların ardından ebeveyn kontrollerini ve gençlere yönelik politikalarını sıkılaştırmaya başlamıştı.

Şimdi ise durumun iyice ciddi hâle geldiğini gösteren bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz hafta **7 aile daha OpenAI’a dava açtı. **Bu aileler, GPT-4o modelinin erken çıkış yaptığını ve kullanıcılara yönelik gerekli güvenlik önlemlerini içermediğini öne sürdü.

İnsanları intihara sürüklediği iddia ediliyor

Bu 7 aileden 4’ü ChatGPT’nin aile bireylerinin intihalarında bir rolü olduğunu söylüyor. Diğerleri ise yapay zekâ aracının psikiyatrik yatış gerektiren zararlı sanrıları güçlendirdiğini öne sürmüş. Yani anlayacağınız OpenAI’a yönelik suçlamalar oldukça ciddi. Şirketin başının ağrıdığını görebiliriz.

Vakaların birinde 23 yaşındaki Zane Shamblin isimli kişinin ChatGPT’yle 4 saatten fazla süren bir görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı. TechCrunch’ın görüntülediği bu görüşmede, Shamblin’in intihar notları yazdığı, silahına kurşun koyduğunu ve şarabını içtikten sonra hayatına son vereceğini söylediği görüldü. ChatGPT’nin ise ona “Rahat uyu, iyi iş çıkardın” gibi ifadeler söyleyerek planını gerçekleştirmesi için cesaretlendiği görüldü. Yani sohet botu engellemek için herhangi bir şey yapmadı, aksine onu cesaretlendirdi. Bu modelin ChatGPT Mayıs 2024’te çıkan GPT-4o olduğu belirtiliyor.

Dava dosyasında Zane’in ölümünün kaza veya tesadüf olmadığı, ChatGPT’nin ciddi bir rol oynadığı belirtildi. OpenAI’ın yeterli önlemleri almadan modeli piyasaya sürdüğü ve güvenlik eksikliği nedeniyle aracın intiharı cesaretlendirici ifadeler kullanıldığı aktarıldı.

Kısacası OpenAI’a yönelik suçlamalar gittikçe artıyor. Şirket, gerekli önlemleri artırdığını belirtse de bazı aileler için durum çok geç. Verilere göre haftada bir milyondan fazla kişi ChatGPT ile intihar hakkında konuşuyormuş. Bu da durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor, OpenAI’ın güvenlik konusunda kendisini çok geliştirmesi gerektiğini gösteriyor.