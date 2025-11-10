Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

ChatGPT'nin İnsanları İntihara Sürüklediği Gerekçesiyle OpenAI'a Toplu Dava Açıldı

7 aile, OpenAI'ın ChatGPT'de gerekli önlemleri almadığı iddialarıyla şirkete dava açtı. Bu ailelerden bazıları yapay zekâ aracını intiharları cesaretlendirmekle suçluyor.

ChatGPT'nin İnsanları İntihara Sürüklediği Gerekçesiyle OpenAI'a Toplu Dava Açıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en çok kullanılan yapay zekâ aracı ChatGPT, son zamanlarda gençler üzerinde olumsuz etkileriyle gündemdeydi. Hatta bir aile, oğullarının intiharından ChatGPT’yi sorumlu tutmuş ve OpenAI’a dava açmıştı. Şirket ise bu olayların ardından ebeveyn kontrollerini ve gençlere yönelik politikalarını sıkılaştırmaya başlamıştı.

Şimdi ise durumun iyice ciddi hâle geldiğini gösteren bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz hafta **7 aile daha OpenAI’a dava açtı. **Bu aileler, GPT-4o modelinin erken çıkış yaptığını ve kullanıcılara yönelik gerekli güvenlik önlemlerini içermediğini öne sürdü.

İnsanları intihara sürüklediği iddia ediliyor

a

Bu 7 aileden 4’ü ChatGPT’nin aile bireylerinin intihalarında bir rolü olduğunu söylüyor. Diğerleri ise yapay zekâ aracının psikiyatrik yatış gerektiren zararlı sanrıları güçlendirdiğini öne sürmüş. Yani anlayacağınız OpenAI’a yönelik suçlamalar oldukça ciddi. Şirketin başının ağrıdığını görebiliriz.

Vakaların birinde 23 yaşındaki Zane Shamblin isimli kişinin ChatGPT’yle 4 saatten fazla süren bir görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı. TechCrunch’ın görüntülediği bu görüşmede, Shamblin’in intihar notları yazdığı, silahına kurşun koyduğunu ve şarabını içtikten sonra hayatına son vereceğini söylediği görüldü. ChatGPT’nin ise ona “Rahat uyu, iyi iş çıkardın” gibi ifadeler söyleyerek planını gerçekleştirmesi için cesaretlendiği görüldü. Yani sohet botu engellemek için herhangi bir şey yapmadı, aksine onu cesaretlendirdi. Bu modelin ChatGPT Mayıs 2024’te çıkan GPT-4o olduğu belirtiliyor.

Dava dosyasında Zane’in ölümünün kaza veya tesadüf olmadığı, ChatGPT’nin ciddi bir rol oynadığı belirtildi. OpenAI’ın yeterli önlemleri almadan modeli piyasaya sürdüğü ve güvenlik eksikliği nedeniyle aracın intiharı cesaretlendirici ifadeler kullanıldığı aktarıldı.

Kısacası OpenAI’a yönelik suçlamalar gittikçe artıyor. Şirket, gerekli önlemleri artırdığını belirtse de bazı aileler için durum çok geç. Verilere göre haftada bir milyondan fazla kişi ChatGPT ile intihar hakkında konuşuyormuş. Bu da durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor, OpenAI’ın güvenlik konusunda kendisini çok geliştirmesi gerektiğini gösteriyor.

Yapay Zeka

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

[6-10 Kasım] Steam'de Bu Hafta Sonu Ücretsiz Olan Oyunlar Açıklandı: 4.800 TL Değerinde 5 Oyun Birden!

[6-10 Kasım] Steam'de Bu Hafta Sonu Ücretsiz Olan Oyunlar Açıklandı: 4.800 TL Değerinde 5 Oyun Birden!

Kasım 2025: Türkiye'deki En Ucuz Otomatik Vites Otomobiler

Kasım 2025: Türkiye'deki En Ucuz Otomatik Vites Otomobiler

Teknoloji Mezarlığı: Büyük Umutlarla Piyasaya Sürülüp Tutmayan Telefonlar

Teknoloji Mezarlığı: Büyük Umutlarla Piyasaya Sürülüp Tutmayan Telefonlar

İngiltere'deki Evlerde Çamaşır Makineleri Neden Hep Mutfakta Durur? İşte Hak Vereceğiniz Nedenleri

İngiltere'deki Evlerde Çamaşır Makineleri Neden Hep Mutfakta Durur? İşte Hak Vereceğiniz Nedenleri

GTA 6'nın Ertelenmesine Üzülenlere: Duyurulduktan 14 Yıl Sonra Piyasaya Sürülen, Dünyanın Geliştirilmesi En Uzun Süren Oyunu Duke Nukem Forever'ın Şaşırtan Hikâyesi

GTA 6'nın Ertelenmesine Üzülenlere: Duyurulduktan 14 Yıl Sonra Piyasaya Sürülen, Dünyanın Geliştirilmesi En Uzun Süren Oyunu Duke Nukem Forever'ın Şaşırtan Hikâyesi

Kasım 2025: Türkiye'de En Çok Kullanılan Akıllı Telefon Markaları

Kasım 2025: Türkiye'de En Çok Kullanılan Akıllı Telefon Markaları

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim