ChatGPT Patronu, OpenAI'ın Geleceğini Anlattı: İşte O Röportaj!

OpenAI'ın üst yöneticilerinden Nick Turley, TechCrunch'a konuştu. Şirketin ve ChatGPT'nin geleceğe yönelik planlarının konuşulduğu bu röportaj, dikkat çekiciydi. Peki Nick Turley ne diyor? ChatGPT'nin geleceğinde ne var?

Yapay zekâ sektörünün öncü isimlerinden OpenAI, bugüne kadar çok önemli işler yaptı. Öyle ki dünyanın en popüler üretken yapay zekâ aracı ChatGPT, haftalık 800 milyon kullanıcıya ulaştı. Peki bundan sonra ne olacak? OpenAI'ın gelecek planlarında tam olarak ne var?

Bu sorunun cevabını OpenAI'ın üst yöneticilerinden Nick Turley verdi. ChatGPT'nin bir numaralı ismi olan Turley, TechCrunch'a dikkat çeken açıklamalar yaptı. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan Nick Turley ile TechCrunch'ın röportajına yakından bakalım.

İşte Nick Turley'e yöneltilen sorular ve cevaplar:

ChatGPT'yi diğer şirketler için bir platform olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sanırım birkaç yıl içinde ChatGPT'ye dönüp baktığımızda, mevcut ürünün komut satırı çağında olduğunu hissedeceğiz. Gerçekten güçlü, ancak çok önemli bir şeyden, yani olanaklardan yoksun.

Klasik işletim sistemi dünyasında bu çok açık. Tüm komutları hatırlamak yerine Mac veya Windows'a geçip uygulamaları açmayı tercih ediyoruz. Sahip olduğumuz form faktörüyle ürünü haftalık 800 milyon aktif kullanıcıya ulaştırmış olmamız bana biraz çılgınca geliyor. Bu, kategoriyi büyütmenin tuhaf ve zor bir yolu ancak yine de çılgınca büyüyor.

Önümüzdeki birkaç yıl içinde gerçekleştirmeye çalıştığımız evrim, ChatGPT'nin kendisinin, gelip uygulamaları kullanabileceğiniz bir işletim sistemine benzemesi. Yazmak istiyorsanız, bunun için bir uygulama var. Kodlamak istiyorsanız, bunun için bir uygulama var. Ürün ve hizmetlerle etkileşim kurmak istiyorsanız, sizin için uygulamalar var.

Ama her şeyi kendimiz inşa edemeyiz. Bir müzik yayını hizmetimiz olmayacak veya Coursera'nın eğitim materyalleri kataloğunu kopyalayamayacağız. Expedia ve Booking.com'un içinde bulunduğu sektöre girmeyeceğiz. Bu nedenle ortaklık kurmak mantıklı.

Ayrıca insanların daha önce mümkün olmayan yeni nesil uygulamalar geliştireceği bir dönem var. Dünyadaki Uber'ler yalnızca mobil platform sayesinde var ve bunların ChatGPT için ne ifade edebileceğini merak ediyorum.

Ayrıca başlangıçtan beri bizimle olan geliştiricilere ChatGPT'nin haftalık 800 milyon kullanıcısına erişim sağlamak istiyoruz. ChatGPT'yi geliştirip bunun üzerine gerçek işletmeler kurabilirlerse ekosistemde daha fazla kazanan yaratılmış olur.

ChatGPT'yi geliştirirken nereden ilham alıyorsunuz?

Tek bir noktaya odaklanamazsınız. Personel ve adaylara sık sık ilkesel düşünmeleri gerektiğini söylerim ve Meta veya Google'da gördükleri bir stratejiyi uygulamaya çalışırlarsa, kopyalayacakları rakip kalmaz. ChatGPT veya Sora söz konusu olduğunda ise emsalsizdir. Bu yüzden benzetmelerinizi farklı yerlerden almanız gerekir.

Tarayıcıların gerçekten ilginç olduğunu düşünüyorum çünkü bir bakıma son 10 yılda işletim sistemi haline geldiler. Kaçımız masaüstü uygulamaları kullanıyoruz? Excel veya PowerPoint kullanıyor olabilirsiniz ancak yaptığımız şeylerin çoğu aslında uygulama benzeri şeyler aracılığıyla tarayıcıda gerçekleşiyor.

Apple PowerBook'un ilk reklamlarına da biraz zaman ayırdım. Bir nevi ChatGPT gibi kimsenin ne yapabileceğini tam olarak bilmediği bir cihazdı. Reklamlar tam anlamıyla "Hesap makinesi, çalar saat" gibiydi.

Yani bakabileceğiniz tek bir şey yok ama tarihten ders çıkarmamız gerekiyor. Sadece son 10 yıla bakarsanız, mükemmel bir benzetme bulamazsınız.

Tarayıcılardan ve cihazlardan bahsettiniz. ChatGPT'yi bu form faktörlerine genişletmeyi nasıl düşünüyorsunuz?

OpenAI, büyük hayaller kurabileceğiniz bir yer. Ele aldığımız kategorilerden biri de üretkenlik, yani ChatGPT. Ancak geliştirilecek daha birçok ürün kategorisi var ve hepsi yapay zekâ ile değişecek. Eğlence bunlardan biri, bu yüzden Sora'yı heyecanla bekliyorum. Sosyal medya da bir diğeri. Elbette, donanım ve internete erişim noktaları da ilgi çekici.

Hesabınız, kişiselleştirme ve kimlik katmanınızla birbirine bağlı bir ürün ve uygulama ailesi olarak inşa ettiğimiz şeyi gerçekten düşünmelisiniz. Kendimizi bir kalıba sokmadığımız için çok heyecanlıyım. Sadece ChatGPT şirketi olsak bile inşa edilecek sonsuz şey olurdu. Ancak insanlar için neler yapabileceğimize dair tutkumuz bunun çok ötesine geçiyor.

OpenAI'ın tüketici işinin kâr amacı gütmeyen misyona nasıl uyduğunu merak ediyorum. Bazılarının tüketici işinin misyonu finanse ettiğini söylediğini duydum. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Katıldığım OpenAI, bir iki demo sunabilecek bir araştırma laboratuvarıydı. Aslında o zamanki iş tanımım bana "OpenAI teknolojisinin ticarileşmesine yardımcı olmak" olarak sunulmuştu; ucu çok açıktı. O zamanlar ürün, insanların gerçekten anlaması için araştırmayı hayata geçirmek için vardı. Bence bu doğruydu ve Sora'da da görebileceğiniz gibi hâlâ doğru. Bir teknolojinin derinliği üzerine sağlam bir tartışma başlatmanın en iyi yolu, bir şey sunmaktır.

Sonra bu çerçeveden, tamam, belki de ürün bundan daha fazlasıdır noktasına geçtik. Belki de ürün aslında misyonu finanse etme biçimimizdir. OpenAI'a gelmeden önce bile bir noktada, tüm bunların çok pahalı olacağı ortaya çıktı.

Ancak ChatGPT'den sonra konuyu biraz farklı bir şekilde ele almaya başladık. Misyonumuz, AGI'nin tüm insanlığa fayda sağlamasını ve insanlara ulaşmasını sağlamak. Bunu, AGI'nin muhtemelen tek bir an değil, kademeli bir süreç olduğu gerçeğiyle birleştirirseniz, ürünü misyonun teslimat aracı olarak düşünmelisiniz. Bu, pratikte insanlara fayda sağlamanın yoludur.

Bu 800 milyon insanın her hafta neler yaptığına bakarsanız, ChatGPT'nin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olduğunu görürsünüz. 89 yaşında kendi kendine kodlamayı öğrenen açılış konuşmasındaki adamı gördünüz mü bilmiyorum. Bu bana inanılmaz geliyor. Otizmli çocuklarına sosyal etkileşimleri modelleyerek yardım eden ChatGPT kullanıcılarıyla konuşuyorum. ChatGPT ile yaptıklarına dayanarak bir dili tamamen kendi kendine öğrenen insanlarla konuşuyorum. Yani, misyon bu.

Tüketici işinden bir finansman aracı olarak bahsetmenin adil olduğunu düşünmüyorum. Aksine bu bir ifade. OpenAI'ın, en azından benim için katıldığım günden bu yana evrimleştiği yollardan biri bu.

ChatGPT'nin yeni uygulamalarına daha yakından bakalım. OpenAI, üçüncü tarafların ChatGPT'de bir uygulamayı çalıştırmak için yalnızca "minimum miktarda veri" alabileceğini belirtti. Kullanıcı gizliliği konusunda ne düşünüyorsunuz?

İlk günden itibaren geliştiricilerden kullanıcılara hangi bilgileri talep ettiklerini açıklamalarını isteyeceğiz. Ayrıca uygulamaların yalnızca talep ettikleri verilerde makul bir performans göstermeleri halinde yayına girmesine izin vereceğiz. Geliştirici yönergelerimizi zaten yayımladık. Böylece gizlilik konusundaki duruşumuza uymadığı için uygulamalarını reddettiğimizde insanlar şaşırmasın.

Önümüzdeki ay, kullanıcıların geliştiricilere ayrıntılı erişim sağlamasını sağlayacak yollar geliştirmek istiyoruz. Bence Apple bu konuda olağanüstü bir iş çıkardı; verileri yalnızca bu seferlik veya her zaman vb. paylaşabiliyorsunuz.

Bunu iyi yapabilmek için ChatGPT'de bölümlere ayrılmış bir bellek konseptine ihtiyacımız olabilir; bu konu üzerinde hâlâ düşünüyoruz. Ancak bu fikir bizi gerçekten heyecanlandırıyor çünkü sağlık gibi bazı konuşmaları, müzik gibi diğerlerinden ayrı tutmak isteyebilirsiniz. Kullanıcılar bir uygulamayla birini paylaşmak isterken diğerini istemeyebilir. Bu yüzden yakında paylaşacak çok daha fazla şeyimiz olacak çünkü bunu iyi yapmak aslında hem araştırma hem de mühendislik gerektiren birleşik bir zorluk.

Bizim için tavizsiz olan şey şeffaflıktır. Kullanıcıların, hangi verilerin üçüncü taraflara aktarılabileceğini her aşamada anlamalarını istiyoruz, ancak kontroller zamanla, bunları oluşturdukça ortaya çıkacak.

DoorDash ve Instacart, yakında ChatGPT'de uygulama sunacak iki şirket. ChatGPT hangisini çalıştıracağını nasıl bilecek?

Bu klasik bir soru. Başlamanın en iyi yolu ikisini de göstermek. Daha önce birini kullandıysanız, ona öncelik vereceğiz. İkisini de kullandıysanız, hangisini tercih ettiğinizi soracağız. Zamanla daha da gelişebiliriz. Bu uygulamalardan birinin diğerinden çok daha kaliteli olduğunu hayal edebilirsiniz. Belki birine diğerine göre öncelik vermek için bir sebep olabilir.

Aynı ürün kategorilerinde birden fazla iş ortağımız var. Bence bunu ele almanın en zarif ve saygılı yolu, her iki uygulamaya da hizmet vermek.

Şirketlerin, uygulamalarının ChatGPT'de öncelikli bir yere yerleştirilmesi için ödeme yapmalarına izin vermeyi düşünüyor musunuz?

Geliştiricilerle birlikte keşfetmeyi umduğumuz şeylerden biri de bu. Bir denge söz konusu. Her şeyi önceden planlayıp duyuruyla birlikte yayımlamaya çalışabilirsiniz. Ancak bu muhtemelen pek çok kişiyle görüşmediğiniz anlamına gelir. Ya da geciktirebilirsiniz, bu da herkesin soru sorması ve tam olarak ne olacağını bilmemesi anlamına gelir. Ancak bu bize gerçekten etkileşim kurma olanağı sağlar.

İkincisini seçtik çünkü bu ekosistemi kurmanın uzun bir süreç olacağını biliyoruz. İlk günden olmayacak, bu yüzden hangi dağıtım mekanizmalarının adil ve adil olmayan bir oyun olduğunu dikkatlice düşünmek daha iyi.

Sonuç olarak, harika bir kullanıcı deneyimi istiyoruz. Dolayısıyla, bu durum kullanıcıyla alakasız uygulamaların ortaya çıkmasına yol açacaksa bence bundan hoşlanmayız. Eğer bu, gerçekten ciddi uygulamaları önceliklendirmemize yardımcı olan bir kaldıraç olsaydı, bu iyi bir şey olabilirdi. Şu anda bir görüşümüz yok. Bu kesinlikle farklı ortaklarla ortaya atılan bir şey.