ChatGPT'nin Sesli Modu Güncellendi: İşte Çok İşinize Yarayacak Yenilikler

OpenAI, ChatGPT'ye getirdiği yeni bir güncellemeyle sesli modu yeniledi. Mod, artık kullanıcıların çok daha seveceği bir hâl aldı.

ChatGPT'nin Sesli Modu Güncellendi: İşte Çok İşinize Yarayacak Yenilikler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en popüler yapay zekâ uygulaması ChatGPT’nin en iyi özelliklerinden biri şüphesiz sesli modudur. Bu modda yapay zekâ aracının tıpkı bir insan gibi davrandığını görürsünüz. Doğal, gerçekçi ve akıcı bir şekilde konuşarak sizin sorularınızı yanıtlayabilir. Şimdi gelen bir güncelleme ise sesli modda bazı değişikliklerin yapıldığını gösteriyor.

OpenAI’ın ChatGPT için yayımladığı yeni güncelleme, aracın sesli moduna kullanıcıların işine yarayacak yenilikler getirecek. Sesli modda kullanımın daha da kolaylaştığını, modun daha fazla yetenek kazandığını göreceksiniz.

Sesli mod, artık sohbet içinden kullanılabilecek ve ayrı moda gerek kalmayacak

OpenAI tarafından yapılan açıklamalara göre artık sesli mod, ayrı bir arayüze sahip farklı bir mod olmayacak. Bunun yerine direkt olarak sohbet içinden erişilebilecek. Böylece kullanıcılar ChatGPT ile olan normal metin modu üzerinden kolay ve hızlı şekilde sesli moda ulaşabilecekler.

Bu değişikliklerle birlikte sesli modda artık konuştuklarınızı ve onun yanıtlarını görüntüleyebileceksiniz. Ayrıca konuşurken paylaşılan görselleri de göreceksiniz. Ayrıca eski mesajlarınızı görüntülemeniz de mümkün hâle geldi. Bunlar dışında sesli modda harita sonuçlarını da görebiliyorsunuz.

ChatGPT’ye gelen yeni güncelleme, sesli modu çok daha yetenekli ve kullanımı basit hâle getiriyor. Ancak yeni sesli modu kullanmak istemeyenlerin ayarlar üzerinden eski hâline getirebildiğini de ekleyelim.

