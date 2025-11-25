ChatGPT'ye 'Alışveriş Araştırması' Özelliği Geldi (Tek Tek Ürün Arama Devri Bitti)

OpenAI, ChatGPT'nin yeni 'Alışveriş Araştırması' özelliğini tüm kullanıcıların kullanımına açtı. Bu yeni özellik sayesinde tamamen kişisel prompt'larınızla ürün aramak ve bulmak mümkün.

OpenAI, alışveriş deneyimini kökten değiştirecek yeni özelliğini kullanıma sundu. Artık tüm ChatGPT kullanıcıları, ürün karşılaştırmayı, hediye bulmayı ve en iyi indirimleri takip etmeyi sağlayan "Alışveriş Araştırması" (Shopping Research) özelliğine erişebiliyor.

Kullanıcılar, "+" menüsünden "Alışveriş Araştırması"nı seçerek veya sadece bir ürün aradıklarını belirten bir komut yazarak (örneğin; "küçük bir daire için en sessiz dikey süpürgeyi bul") bu akıllı asistanı artık devreye sokabiliyor.

İstediğiniz ürün görselini ekleyip, istediğiniz fiyata aratabiliyorsunuz

ChatGPT, alışveriş sürecini basit bir arama motoru deneyiminden öteye taşıyarak sizinle etkileşime giren bir danışmana dönüşüyor. Siz kriterlerinizi belirttikçe, model daha doğru sonuçlar sunmak için size netleştirici sorular yöneltecek. Üstelik sadece metin tabanlı aramalarla sınırlı değil.

Beğendiğiniz bir elbisenin fotoğrafını yükleyip "buna benzer ama 250 dolardan ucuz bir model bul" diyerek görsel üzerinden de uygun fiyatlı alternatiflere ulaşabiliyorsunuz. Google ve Amazon gibi devlere rakip olması beklenen bu özellik, alışverişteki karar verme sürecini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Özellik GPT-5 mini modeliyle çalışıyor

Bu yeni alışveriş asistanının arkasında, özellikle alışveriş görevleri için eğitilmiş GPT-5 mini modeli bulunuyor. OpenAI bu modelin güvenilir siteleri taramak, doğru kaynaklara atıfta bulunmak ve farklı kaynaklardan gelen bilgileri sentezlemek üzere tasarlandığını belirtiyor.

OpenAI yine de bu yeni teknolojinin henüz kusursuz çalışmadığı konusunda kullanıcıları uyarıyor. Alışveriş asistanı özellikle elektronik, ev aletleri ve güzellik ürünleri gibi detaylı teknik özelliklerin karşılaştırıldığı kategorilerde çok başarılı olsa da fiyat ve stok durumu gibi anlık değişen bilgilerde hata yapabiliyor. Bu nedenle sonuçları manuel olarak kontrol etmekte fayda var.

Peki siz ChatGPT'nin bu yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.