Artık ChatGPT'den Shazam'ı Kullanabileceksiniz: Peki ama Nasıl?

Müzik bulmak için kullanılan Shazam, ChatGPT'ye geldi. Artık yapay zekâ aracı üzerinden Shazam'ı kullanabileceksiniz.

Dünyanın en çok kullanılan yapay zekâ uygulaması ChatGPT, farklı uygulamalarla entegre bir şekilde de çalışabiliyordu. Şimdi ise müzik konusunda kullanıcıları sevindirecek bir gelişme yaşandı. İnsanların müzikleri bulmak için kullandığı Apple bünyesindeki Shazam, ChatGPT’ye geldi.

Shazam’ın tüm müzik tanıma teknolojisi ChatGPT yapay zekâ aracına entegre edildi. Yani anlayabileceğiniz artık ChatGPT üzerinden Shazam’ı kullanma imkânına sahip olacaksınız. Nasıl çalıştığına ve göründüğüne aşağıdan ulaşabilirsiniz.

ChatGPT’ye yazarak Shazam’ı kullanabileceksiniz

Yukarıdaki ekran görüntülerinden Shazam’ın ChatGPT’de nasıl çalıştığını görebiliyorsunuz. Yeni Shazam entegrasyonuyla, ChatGPT kullanıcıları "Shazam, bu şarkı nedir?" gibi bir soru yazarak şarkının adını öğrenmek için "Shazam'a Dokun" arayüzünü açabiliyorlar.

Yani anlayacağınız ChatGPT’yi kullanırken bir müzik dinliyor ancak ne olduğunu bilmiyorsanız uygulamadan çıkmanıza gerek kalmadan direkt yapay zekâya bu soruyu yönelterek Shazam yoluyla o müziğin ne olduğunu bulabileceksiniz. ChatGPT ayarları üzerinden Shazam araması yaptıktan sonra entegrasyonu ekleyebiliyorsunuz. ChatGPT’de Shazam kullanımı için Shazam uygulaması gerekmediğinii ve tüm platformlar üzerinden özelliğin erişilebilir olduğunu da ekleyelim.