ChatGPT'ye Reklam mı Geliyor: CEO Sam Altman Açıkladı

OpenAI CEO'su Sam Altman, geliştirici konferansında soruları yanıtladı. Yönetici, ChatGPT'ye reklam gelip gelmeyeceğini açıkladı.

ChatGPT'ye Reklam mı Geliyor: CEO Sam Altman Açıkladı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en popüler yapay zekâ uygulaması ChatGPT, çıktığından beri ücretsiz kullanıcılar da dahil tamamen reklamsız bir şekilde kullanılabiliyordu. Bu yüzden de OpenAI’ın reklam getirip getirmeyeceği kullanıcılar tarafından merak ediliyordu. Şİmdi ise bu konuda direkt olarak **CEO Sam Altman’dan **açıklamalar geldi.

Dün gerçekleştirilen OpenAI DevDay geliştirici konferansında soruları yanıtlayan Altman, son zamanlarda piyasaya sürdükleri favori özelliğin sabah asistanı olarak da nitelendirebileceğimiz Pulse olduğunu belirtti. İşte tam bu sırada reklamlarla ilgili de konuştu.

Şimdilik reklam planı yok ama ileride olabilir

OpenAI yöneticilerinin söylediğine göre kullanıcıya kişiselleştirilmiş bir deneyim sunan Pulse özelliği içinde reklam gösterilme ihtimali şirket içinde tartışıldı. Ancak Altman, yaptığı açıklamada “şimdilik böyle bir planları olmadığını" belirterek kullanıcıları rahatlattı. Yine de reklam ihtimalini tamamen gözden çıkarmadığını belirtmek gerek. Yani Pulse başta olmak üzere ChatGPT’de gelecekte reklamlar görebiliriz. Sadece yakın gelecekte olmayacağını söylemek mümkün.

Sam Altman, önceki haftalarda yaptığı açıklamalarda OpenAI’ın gerekli modelleri geliştirmesi için hâlâ yeterli hesaplama gücüne sahip olmadığını ve bu yüzden para kazanmak için farklı yollara başvurabildiklerini söylüyordu. Yapay zekâ TikTok’u olarak nitelendirebileceğimiz Sora uygulaması bunun son örneğiydi. Şirketin bir gün reklam getirmesi işte tam olarak bu yüzden pek şaşırtıcı olmayacaktır. Neyse ki şimdilik bir şey yok.

OpenAI'dan Yeni Sabah Asistanı: ChatGPT Pulse Tanıtıldı
Yapay Zeka

