OpenAI’dan Yeni Sabah Asistanı: ChatGPT Pulse Tanıtıldı

OpenAI, her sabah kullanıcılara kişisel özetler sunacak ChatGPT Pulse’u tanıttı. Şimdilik Pro pakete özel olan özellik yakında Plus abonelerine de açılacak.

OpenAI’dan Yeni Sabah Asistanı: ChatGPT Pulse Tanıtıldı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

OpenAI, ChatGPT içine entegre ettiği yeni özelliği Pulse ile sabah rutinlerinizi değiştirmeye hazırlanıyor. Pulse, kullanıcılar uyurken kişiselleştirilmiş raporlar hazırlıyor ve güne başlarken size 5 ila 10 kısa özet sunuyor. Böylece sabah ilk iş olarak sosyal medyaya ya da haber uygulamalarına değil, ChatGPT’ye bakarak gündem hakkında haberdar olabiliyorsunuz.

Şirketin uygulamalar bölümünün yeni CEO’su Fidji Simo, Pulse’u “Zamanında yalnızca en varlıklı insanların ulaşabildiği desteği herkesin hizmetine sunma yolunda ilk adımımız.” olarak nitelendiriyor. Şimdilik yalnızca aylık 200 dolarlık Pro paketi kullanıcılarına açılan Pulse, yakın zamanda Plus abonelerine de gelecek.

Zamanla tam anlamıyla kişisel asistana dönüşecek

ChatGPT Pulse

Pulse sadece gündem özetleri sunmakla kalmıyor; spor takımlarının son gelişmeleri, ailecek yapılabilecek tatil planları ya da özel ilgi alanlarına dair içerikler de oluşturabiliyor.

Pulse ayrıca Gmail ve Google Takvim gibi uygulamalarla da entegre olabiliyor. Böylece sabahları e-postalarınızdaki en önemli mail'leri öne çıkarıyor ve günün ajandasını otomatik hazırlayabiliyor. OpenAI, ilerleyen dönemde Pulse’un restoran rezervasyonu yapmak ve e-postaları taslak hâline getirip onaya sunmak gibi daha otonom görevler üstlenebileceğini söylüyor.

