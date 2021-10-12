Chatroulette Uygulamasında Yaşanan En Saçma Olaylar

Pandemi döneminde birçoğumuzun evine kapandığı bir süreç yaşadık. Sosyal hayatımız oldukça duraksadı ve çevremizle iletişimimiz oldukça azaldı. Aslında 2009 yılından beri var olan Chatroulette adında bir uygulama var ki pandemi dönemiyle beraber tekrar kullanıcı sayısını arttırdı.

Chatroulette; bir üniversite öğrencisi tarafından geliştirilen ve birbirini tanımayan, bambaşka ülkelerden olabilen insanların tamamen rastgele şekilde denk gelerek görüntülü konuşmasını sağlayan bir uygulama. Kullanıcıların büyük çoğunluğu ABD'den katılmasına rağmen yüzde 4 oranla Türk kullanıcılar da oldukça ilgi gösteriyor. Görüntülü konuşma anında bir tuşa basarak sonraki kişiye geçebiliyorsunuz.

Uygulamanın oldukça geniş bir kitlesi olmasından kaynaklı elbette, bazen at kafalı tuhaf insanlarla karşılaşabilir veya sıra dışı olaylara tanıklık edebilirsiniz. İşte, Chatroulette uygulamasında yaşanan en saçma olayları sizler için derledik!

At kafası görebilirsiniz diye uyarmıştık. Muhtemelen karşıdaki adam da şaşkınlıktan ne yapacağını bilememiş ve çareyi soyunmakta bulmuş.

Batman ve Obama, Gotham'dan eski arkadaşlarmış da meğer haberimiz yokmuş.

Joker yine Batman'in azılı düşmanı olmaya devam ediyor.

Neticede leopar da kedigiller familyasından bir canlı.

Korku dolu anlar da yaşayabilirsiniz. Her şeye hazırlıklı olmakta fayda var.

Erotizm içerikli kıyafetine, Sigmund Freud misali piposunu içerek entelektüel bir hava katmış. Karşısındaki adam ise bu durumdan oldukça memnun görünüyor.

Amcacım, neden Back to The Future serisindeki Doktor Brown'a benziyorsun ve neden çıplaksın?

Makyaj yapmak konusunda oldukça başarılı, asya kökenli bir kadın ile güreşçi olmaya hevesli ve yine muhtemel kadın olan iki insanın verimli iletişimini görüyoruz.

Tabi uygulamayı kullanırken ikizinizi bulmak gibi sürprizlerle de karşılabilirsiniz.

Evet, insanın en iyi dostu köpektir fakat birileri yanlış anlamış gibi duruyor. Adamın şaşkın ifadesi ise durumun tuhaflığını gayet iyi anlatıyor.

Bir Doktor Emmett Brown sendromuyla daha karşılaşıyoruz. Fakat maalesef bu sefer yaşlı amca biraz ısrarcı.

Memelerini göstermezse elbette öldürmeyecektir. Muhtemelen sadece minik bir şaka yapılıyor.

Sadece birileriyle konuşmak amacıyla açtığınız uygulamada, ruhunuzun, ölüm kılığına girdiğini söyleyen biri tarafından alınacağını duysaydınız siz de sadece böyle masum şekilde güler miydiniz?

Sıra dışı ve hatta ürkütücü olaylarla karşılaşabileceğiniz konusunda da uyarmıştık.

"Ein Volk, ein Reich, ein Führer" mi? Gerçekten mi?