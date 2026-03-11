Chery'den 500 Bin TL'ye Bomba Gibi Otomobil: Karşınızda QQ3!

Chery, şehir içi kullanıma uygun elektrikli otomobil modeli QQ3'ü Çin'de satışa sundu. İlk 20 dakikasında on binden fazla sipariş alan otomobil, büyük ses getirmiş durumda. Peki 2026 model Chery QQ3 neler sunuyor?

Türkiye'de de büyük ilgi gören Çinli otomobil devi Chery, "QQ3" ismini verdiği yeni otomobilini resmî olarak satışa sundu. İlk 20 dakikada on binin üzerinde sipariş alan araç, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başarmış durumda. Peki bu otomobil, nasıl bu kadar büyük ilgi gördü?

Chery QQ3, 4.195 mm uzunluk, 1.811 mm genişlik ve 1.569 mm yükseklik değeri ile Renault Clio'dan daha küçük bir otomobil. Küçük boyutları ile şehir içi kullanımda kolaylık sağlayan Chery QQ3, LED destekli aydınlatmaları ve yarı gövdeye gömülü kapı kolları ile sade ama şık bir görünüm sunuyor.

Karşınızda Chery QQ3

Chery'nin yeni otomobili, iç mekânıyla da dikkat çekiyor. Bu bağlamda; araçta 2.5K çözünürlüğünde 15.6 inç büyüklüğünde bir multimedya ekranı görüyoruz. Küçük dijital ekranın yanında parlayan bu multimedya ekranı, Qualcomm Snapdragon 8155 işlemciden güç alıyor ve yüksek yapay zekâ performansı ile oldukça iyi bir deneyim sunuyor. Sade iç tasarım ve ambiyans aydınlatma gibi özellikler de Chery QQ3'ü öne çıkaran hususlar arasında.

Gelelim kaput altına. Chery QQ3'te arka aksa monte edilmiş 58 kW veya üst donanım paketinde 90 kW'a çıkan elektrikli motor bulunuyor. Üst donanım seçeneğinde 41.28 kWh kapasiteli batarya, 420 kilometreye varan menzil sağlıyor. Aracın maksimum hızı ise 125 km/s olarak açıklanmış durumda.

Chery QQ3'ün fiyatını da konuşalım. Şirketin resmî açıklamasına göre bu otomobil, sadece 10 bin dolar karşılığında satın alınabiliyor. Üst donanım seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde fiyat, 14 bin doların üzerine çıkıyor.