Ünlü oyuncu Chris Evans, All In Challenge kapsamında insanları bağış yapmaları sonucu gerçekleştireceği vaatler için Instagram hesabı açtı. Evans, koronavirüs süresinde ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak için bağış yapan bir şanslı kişiyi Robert Downey Jr. gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Avengers ekibiyle sanal görüşmeye alacak.

Marvel Sinematik Evreni’nde oynadığı Kaptan Amerika rolüyle çok büyük bir ün kazanan oyuncu Chris Evans, önemli bir nedenden dolayı Instagram’a katıldı. Sadece saatler içinde 663 bin kullanıcıyı geçen ünlü oyuncu, hesabından bir de video paylaştı. Evans, paylaştığı videoda Marvel’da Star Lord rolüyle tanınan Chris Pratt’in kendisine yönlendirdiği “All In Challenge”ı kabul ettiğini duyurdu.

All In Challenge, koronavirüs pandemisi sürecinde yardıma ihtiyacı olan insanlara yiyecek sağlamayı amaçlayan bir proje. Projede, ünlü isimler bağış yapacak kişilere vaatte bulunuyorlar. Sonrasında bağış yapan kişiler arasında rastgele seçilen bir kişi ünlülerle vadedilen şeyleri gerçekleştiriyorlar. Örneğin Chris Pratt, bağışta bulunanlar arasından seçilecek bir şanslı kişiyi Jurassic World filminin setine götürecek. Belli mi olur belki de kendisi dinozorlara yem olur.

Chris Evans’ın vaatleri ortaya çıkıyor

Kaptan Amerika rolü dışında da pek çok başarılı filmde rol alan ünlü oyuncu Chris Evans ise bağış yapanlar arasından seçilecek şanslı kişiyi Avengers ekibinin oyuncularıyla sanal bir görüşmeye alacak. Kendisi dışında Robert Downey Jr. (Iron Man), Chris Hemsworth (Thor), Scarlett Johansson (Black Widow), Mark Ruffalo (Hulk) ve Jeremy Renner (Hawkeye) gibi isimleri de bir sanal görüşmeye alacağını söyleyen Evans, şanslı kişinin burada oyuncularla konuşabileceğini, isterlerse oyun oynayabileceklerini söyledi.

Eğer sizler de büyük Avengers buluşmasında şans kazanmak istiyorsanız All In Challenge web sitesinde Chris Evans’ın sayfasında bağış yapabilirsiniz. Yalnız uyaralım, burada yapılacak yardımlar ABD için geçerli.

All in Challenge ülkemizde de yayınlanabilir

All in Challenge, koronavirüs pandemisi döneminde ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak için geliştirilen çok etkili bir proje. Ülkemizdeki ünlü isimlerin de benzer projelerle insanları bağış yapmaya teşvik ederek ihtiyaç sahiplerine yardımcı olabilirler.