Google Chrome'daki 33 zararlı uzantının kimlik bilgilerini hedef aldığı ve milyonlarca cihazı etkilediği tespit edildi.

Google Chrome kullanıcıları için önemli bir güvenlik açığı tespit edildi. Chrome Web Mağazası'nda yer alan en az 33 tarayıcı uzantısının 18 aydır 2.6 milyondan fazla cihazdan veri topladığı ortaya çıktı.

Güvenlik ihlali, veri kaybı önleme aracı Cyberhaven uzantısının 24.10.4 güncellemesiyle başladı. Zararlı kod içeren bu sürüm 25 Aralık'tan 26 Aralık'a kadar yayında kaldı. Bu süre zarfında kötü amaçlı kodlar, tarayıcılara otomatik olarak yüklendi ve kullanıcıların Facebook ve ChatGPT gibi platformlardaki kimlik bilgileri hedef alındı.

Kimlik bilgileri ele geçirildi

Olayın uzantı geliştiricilerine gönderilen oltalama (phishing yöntemi) e-postalarıyla gerçekleştiği belirlendi. 24 Aralık'ta uzantılarının Google kullanım koşullarına uymadığına dair sahte bir e-posta gönderildi. E-postadaki bağlantıya tıklayan bir geliştiricinin kimlik doğrulama izni vermesiyle saldırganlar, uzantının kontrolünü ele geçirerek zararlı güncellemeyi yayına aldı.

Yapılan araştırmalar, saldırının yalnızca Cyberhaven uzantısıyla sınırlı kalmadığını, toplamda 33 uzantının etkilendiğini ortaya koydu. Bu uzantılardan bazılarının 1.46 milyon kez indirildiği belirlendi. Ayrıca Reader Mode uzantısının, Nisan 2023'ten bu yana süregelen başka bir saldırı kampanyasının parçası olduğu tespit edildi. İşte 33 zararlı uzantı:

İsim ID Versiyon VPNCity nnpnnpemnckcfdebeekibpiijlicmpom 2.0.1 Parrot Talks kkodiihpgodmdankclfibbiphjkfdenh 1.16.2 Uvoice oaikpkmjciadfpddlpjjdapglcihgdle 1.0.12 Internxt VPN dpggmcodlahmljkhlmpgpdcffdaoccni 1.1.1 Bookmark

Favicon

Changer acmfnomgphggonodopogfbmkneepfgnh 4.00 Castorus mnhffkhmpnefgklngfmlndmkimimbphc 4.40 Wayin AI cedgndijpacnfbdggppddacngjfdkaca 0.0.11 Search Copilot AI Assistant for Chrome bbdnohkpnbkdkmnkddobeafboooinpla 1.0.1 VidHelper

Video Downloader egmennebgadmncfjafcemlecimkepcle 2.2.7 AI Assistant - ChatGPT and Gemini for Chrome bibjgkidgpfbblifamdlkdlhgihmfohh 0.1.3 TinaMind - The GPT-4o-powered AI Assistant! befflofjcniongenjmbkgkoljhgliihe 2.13.0 Bard AI chat pkgciiiancapdlpcbppfkmeaieppikkk 1.3.7 Reader Mode llimhhconnjiflfimocjggfjdlmlhblm 1.5.7 Primus (prev. PADO) oeiomhmbaapihbilkfkhmlajkeegnjhe 3.18.0 Cyberhaven security extension V3 pajkjnmeojmbapicmbpliphjmcekeaac 24.10.4 GraphQL

Network

Inspector ndlbedplllcgconngcnfmkadhokfaaln 2.22.6 GPT 4

Summary with OpenAI epdjhgbipjpbbhoccdeipghoihibnfja 1.4 Vidnoz Flex - Video recorder & Video share cplhlgabfijoiabgkigdafklbhhdkahj 1.0.161 YesCaptcha

assistant jiofmdifioeejeilfkpegipdjiopiekl 1.1.61 Proxy

SwitchyOmega (V3) hihblcmlaaademjlakdpicchbjnnnkbo 3.0.2 Reader Mode llimhhconnjiflfimocjggfjdlmlhblm 1.5.7 Tackker - online keylogger tool ekpkdmohpdnebfedjjfklhpefgpgaaji 1.3 AI Shop Buddy epikoohpebngmakjinphfiagogjcnddm 2.7.3 Sort by Oldest miglaibdlgminlepgeifekifakochlka 1.4.5 Rewards

Search

Automator eanofdhdfbcalhflpbdipkjjkoimeeod 1.4.9 Earny - Up to 20% Cash Back ogbhbgkiojdollpjbhbamafmedkeockb 1.8.1 ChatGPT Assistant - Smart Search bgejafhieobnfpjlpcjjggoboebonfcg 1.1.1 Keyboard History Recorder igbodamhgjohafcenbcljfegbipdfjpk 2.3 Email Hunter mbindhfolmpijhodmgkloeeppmkhpmhc 1.44 Visual Effects for

Google Meet hodiladlefdpcbemnbbcpclbmknkiaem 3.1.3 ChatGPT App lbneaaedflankmgmfbmaplggbmjjmbae 1.3.8 Web Mirror eaijffijbobmnonfhilihbejadplhddo 2.4 Hi AI hmiaoahjllhfgebflooeeefeiafpkfde 1.0.0

Uzmanlar, kullanıcıların tarayıcı uzantılarını dikkatle incelemesini, şüpheli uzantıları kaldırmasını ve kimlik bilgilerini güncellemelerini öneriyor. Yaşanan bu olay ise tarayıcı uzantılarının güvenlik açıkları açısından risk teşkil edebileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.