Chrome Uzantılarına Siber Tuzak Kuruldu: 33 Adet Uzantı Üzerinden Kullanıcı Bilgileri Çalındı, Milyonlarca Cihaz Etkilendi! (Hemen Kaldırılması Gerekiyor)

3 dk okuma süresi
0
0
0
0
0
Google Chrome'daki 33 zararlı uzantının kimlik bilgilerini hedef aldığı ve milyonlarca cihazı etkilediği tespit edildi.

Google Chrome kullanıcıları için önemli bir güvenlik açığı tespit edildi. Chrome Web Mağazası'nda yer alan en az 33 tarayıcı uzantısının 18 aydır 2.6 milyondan fazla cihazdan veri topladığı ortaya çıktı.

Güvenlik ihlali, veri kaybı önleme aracı Cyberhaven uzantısının 24.10.4 güncellemesiyle başladı. Zararlı kod içeren bu sürüm 25 Aralık'tan 26 Aralık'a kadar yayında kaldı. Bu süre zarfında kötü amaçlı kodlar, tarayıcılara otomatik olarak yüklendi ve kullanıcıların Facebook ve ChatGPT gibi platformlardaki kimlik bilgileri hedef alındı.

Kimlik bilgileri ele geçirildi

chrome 33 uzantı

Olayın uzantı geliştiricilerine gönderilen oltalama (phishing yöntemi) e-postalarıyla gerçekleştiği belirlendi. 24 Aralık'ta uzantılarının Google kullanım koşullarına uymadığına dair sahte bir e-posta gönderildi. E-postadaki bağlantıya tıklayan bir geliştiricinin kimlik doğrulama izni vermesiyle saldırganlar, uzantının kontrolünü ele geçirerek zararlı güncellemeyi yayına aldı.

Yapılan araştırmalar, saldırının yalnızca Cyberhaven uzantısıyla sınırlı kalmadığını, toplamda 33 uzantının etkilendiğini ortaya koydu. Bu uzantılardan bazılarının 1.46 milyon kez indirildiği belirlendi. Ayrıca Reader Mode uzantısının, Nisan 2023'ten bu yana süregelen başka bir saldırı kampanyasının parçası olduğu tespit edildi. İşte 33 zararlı uzantı:

İsim ID Versiyon
VPNCity nnpnnpemnckcfdebeekibpiijlicmpom 2.0.1
Parrot Talks kkodiihpgodmdankclfibbiphjkfdenh 1.16.2
Uvoice oaikpkmjciadfpddlpjjdapglcihgdle 1.0.12

Internxt VPN

dpggmcodlahmljkhlmpgpdcffdaoccni

1.1.1
Bookmark
Favicon
Changer

acmfnomgphggonodopogfbmkneepfgnh

4.00
Castorus

mnhffkhmpnefgklngfmlndmkimimbphc

 4.40

Wayin AI

cedgndijpacnfbdggppddacngjfdkaca

 0.0.11

Search Copilot AI Assistant for Chrome

bbdnohkpnbkdkmnkddobeafboooinpla

1.0.1

VidHelper
Video Downloader

egmennebgadmncfjafcemlecimkepcle

2.2.7

AI Assistant - ChatGPT and Gemini for Chrome

bibjgkidgpfbblifamdlkdlhgihmfohh

 0.1.3

TinaMind - The GPT-4o-powered AI Assistant!

befflofjcniongenjmbkgkoljhgliihe

 2.13.0

Bard AI chat

pkgciiiancapdlpcbppfkmeaieppikkk

1.3.7

Reader Mode

llimhhconnjiflfimocjggfjdlmlhblm

1.5.7

Primus (prev. PADO)

 oeiomhmbaapihbilkfkhmlajkeegnjhe 3.18.0

Cyberhaven security extension V3

pajkjnmeojmbapicmbpliphjmcekeaac

24.10.4

GraphQL
Network
Inspector

ndlbedplllcgconngcnfmkadhokfaaln

2.22.6

GPT 4
Summary with OpenAI

epdjhgbipjpbbhoccdeipghoihibnfja

 1.4

Vidnoz Flex - Video recorder & Video share

cplhlgabfijoiabgkigdafklbhhdkahj

1.0.161
YesCaptcha
assistant

jiofmdifioeejeilfkpegipdjiopiekl

 1.1.61

Proxy
SwitchyOmega (V3)

 hihblcmlaaademjlakdpicchbjnnnkbo

3.0.2

Reader Mode

 llimhhconnjiflfimocjggfjdlmlhblm

1.5.7

Tackker - online keylogger tool

ekpkdmohpdnebfedjjfklhpefgpgaaji

 1.3

AI Shop Buddy

epikoohpebngmakjinphfiagogjcnddm

2.7.3

Sort by Oldest

miglaibdlgminlepgeifekifakochlka

 1.4.5

Rewards
Search
Automator

 eanofdhdfbcalhflpbdipkjjkoimeeod

1.4.9
Earny - Up to 20% Cash Back

ogbhbgkiojdollpjbhbamafmedkeockb

 1.8.1
ChatGPT Assistant - Smart Search

bgejafhieobnfpjlpcjjggoboebonfcg

1.1.1
Keyboard History Recorder igbodamhgjohafcenbcljfegbipdfjpk

2.3

Email Hunter

mbindhfolmpijhodmgkloeeppmkhpmhc

 1.44
Visual Effects for
Google Meet

hodiladlefdpcbemnbbcpclbmknkiaem

 3.1.3

ChatGPT App

 lbneaaedflankmgmfbmaplggbmjjmbae 1.3.8

Web Mirror

eaijffijbobmnonfhilihbejadplhddo

2.4

Hi AI

hmiaoahjllhfgebflooeeefeiafpkfde

 1.0.0

Uzmanlar, kullanıcıların tarayıcı uzantılarını dikkatle incelemesini, şüpheli uzantıları kaldırmasını ve kimlik bilgilerini güncellemelerini öneriyor. Yaşanan bu olay ise tarayıcı uzantılarının güvenlik açıkları açısından risk teşkil edebileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.
İLGİLİ HABER

Google Chrome'a Bu Zamana Kadarki En Büyük Güncelleme Geliyor: "Glic" Yapay Zekâ Asistanı Entegrasyonu!

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
Kaynak : https://arstechnica.com/security/2025/01/dozens-of-backdoored-chrome-extensions-discovered-on-2-6-million-devices/
0
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
0
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler