Google, Chrome için yapay zekâ asistanı Glic’i tanıtttı. Chrome’a entegre edilecek Glic, internet araştırmalarından web sayfası özetlemeye kadar geniş bir yelpazede yapay zekâ desteği sunacak.

Google, yeni yapay zekâ asistanı Gemini Live’ı Chrome’a entegre etmeyi planladığını duyurdu. "Glic" adı verilen bu özellik, Chrome kullanıcılarına yapay zekâ desteğiyle daha hızlı ve verimli bir deneyim sunmayı vadediyor.

Glic'in yalnızca Chrome'a entegre edilmiş bir özellik olmayacağı da belirtildi. Kendi ayarlar sayfasına sahip olan Glic, mikrofon ve konum bilgilerinize erişim talep ediyor, bu da onun etkileşimli bir asistan olduğunun sinyallerini veriyor olacak.

Web sayfalarını hızlıca özetleme ve araştırma yapma imkânı

Sayfanın içeriği hakkında bilgi verebilen bir yan panel veya yüzer menü ile kullanıcıya yardımcı olacak gibi görünüyor. Glic’in arka planda sessizce çalışarak, kullanıcıların ihtiyaç duyduğunda devreye girmesi bekleniyor.

Google’ın Gemini yapay zekâsı, internet araştırmalarından web sayfası özetlemeye kadar pek çok işlemi hızlıca yapabilen güçlü bir araç. Eğer Glic Chrome’a entegre edilirse kullanıcılar sekmeler arasında geçiş yapmadan tüm bu işlemleri hızlıca yapabilecek gibi gözüküyor. Aynı zamanda e-posta yazımından karmaşık belgelerin sadeleştirilmesine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuyor olacak.