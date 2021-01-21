Chrome Dev Summit Extended Etkinliği İçin Geri Sayım Başladı

23 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek Chrome Dev Summit Extended etkinliği için geri sayım başladı. Online olarak gerçekleştirilecek etkinlik, YouTube'dan yayınlanacak.

Chrome Dev Summit Extended, web teknolojisi ile ilgili yeniliklerin işin uzmanları tarafından ele alınacağı, teknoloji tutkunlarını bir araya getirecek bilgilendirici ancak bir o kadar da renkli bir etkinlik vadediyor.

Bu sene Levent Arman Özok, Muhammet İlbaş ve Önder Ceylan'ın konuk olacağı Chrome Dev Summit, Modern JavaScript Bundling, Chrome Eklenti Geliştirme, PWA konuları ile sürprizlerle dolu bir etkinlik planlıyor.

GDG Burdur, GDG Çanakkale, GDG Edirne, GDG Elazığ ve GDG Kırklareli olmak üzere 5 farklı Google Geliştirici grubunun bir araya gelerek düzenlediği Chrome Dev Summit Extended, 23 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da Google Developer Communities Turkey YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak. Bu önemli etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.