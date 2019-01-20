Google, Chrome mobil sürümü ile kullanıcılara sunduğu bazı ayarlar sayesinde veri tasarrufundan gizliliğe kadar pek çok konuda kullanıcıların kendilerini daha güvenli hissetmelerini sağlıyor.

Google, Chrome’un kullanım deneyimini iyileştirmek için masaüstünde olduğu gibi mobil sürümde de bazı önemli ayarlar barındırıyor. Fakat mobil web deneyimini masaüstünden tamamen farklı olduğu için değiştirmeniz gereken ayarlar da farklılık gösteriyor. İşte Chrome mobil deneyiminizi iyileştirecek 7 önemli ayar.

1- Site izinlerini yönetin

Akıllı telefonunuz bilgisayardan farklı olarak dahili bir GPS’e, mikrofona ve kameraya sahiptir. Dahası, çoğu kullanıcı web sitelerin bu donanımlara erişmesini istemez. Ayarlar-Site Ayarları adımlarını izleyerek web sitelerin cihazınızda hangi izinlere sahip olup olamayacağını belirleyebilirsiniz.

2- Güvenli tarama özelliğini açın

İnternet dünyasını verilerinizi çalmaya çalışan pek çok kötü amaçlı internet sitesi ile doludur. Chrome’un güvenli tarama özelliği, bu kötü amaçlı web siteleri tespit ederek kullanıcıları korur. Chrome’un sizi de korumasını isterseniz Ayarlar-Gizlilik adımlarını takip edin ve güvenli tarama özelliğini aktif edin.

3- Kullanım raporlarını devre dışı bırakın

Chrome, daha iyi bir deneyim sunmak için kullanım raporlarını Google’a gönderir. Google da bu raporlara dayanarak tarayıcıyı geliştirir. Ayarlar-Gizlilik adımlarını izledikten sonra kullanım ve hata raporlarının Google’a gönderilmesini devre dışı bırakabilirsiniz.

4- Popüler web siteleri ana ekrana ekleme

Aslına bakacak olursanız popüler web siteleri ana ekrana ekleme bir ayardan çok pek çok kullanıcının görmezden geldiği bir özelliktir. Düzenli olarak ziyaret ettiğiniz web siteleri ana ekrana eklemek için sağ üstte bulunan üç nokta simgesine dokunduktan sonra ana ekrana ekle demeniz yeterlidir. Artık söz konusu web site, bir uygulama ikonu gibi ana ekranda yer alacak ve dokunduğunuzda direkt olarak o web siteye gidebileceksiniz.

5- Varsayılan arama motorunu değiştirin

Google, dünyanın en gelişmiş arama motoru olsa da farklı bir alternatif denemek isteyebilirsiniz. Ayarlar-Arama Motoru adımlarını izledikten sonra tarayıcınıza dilediğiniz arama motorunu varsayılan olarak atayabilirsiniz.

6- Otomatik doldurma ayarlarınızı yönetin

Ödeme yöntemleri ve form bilgileri gibi otomatik doldurulan bilgilerinizi yönetmek için Ayarlar’ı açın ve ardından Temel Bilgiler başlığı altında bulunan seçenekleri kontrol edin.

7- Veri Tasarrufunu Açın

Çoğumuz akıllı telefonlarımızı mobil veri üzerinden kullanıyoruz ve internet paketlerimizin inanılmaz kotalara sahip olduğunu söyleyemeyiz. Chrome’un veri tasarrufu özelliği, tarayıcıda dolaştığınız sırada ciddi şekilde veri tasarrufu elde etmenizi sağlar.