Chrome'dan yeterince memnun değilseniz ve bazı özelliklerin deneyiminizi kötü etkilediğini düşünüyorsanız iyi haberimiz var; Chrome deneyimi iyileştirmek için bazı özel ayarlar sunuyor.

Google tarafından kullanıcıların hizmetine sunulan Chrome, tartışmasız bir şekilde dünyanın en popüler tarayıcısıdır ve tüm web tarayıcı pazarının %65’ten fazlasını elinde bulundurmaktadır. Chrome, bu geniş kullanıcı kitlesini elinde bulundurmak için halihazırda pek çok özelliği varsayılan olarak zaten sunuyor. Fakat bazı Chrome ayarlarını ‘kurcalayarak’ tarayıcıyı kendiniz için çok daha iyi bir hale getirebilirsiniz.

Chrome, hem mobil hem de masaüstü tarayıcı olarak hizmet verdiğinden kafa karışıklığı olmaması adına bu listeyi iki ayrı içerik olarak ele alıyoruz. İlk listemizde ise Chrome masaüstü sürümünü daha iyi hale getirebileceğiniz ayarları listeliyoruz.

1- Uzantılar için klavye kısayolları atama

Chrome’u bu kadar popüler hale getiren en büyük etkenlerden biri, uzantılar ile özelleştirilebilir ve güçlendirilebilir olmasıdır. Dahası, sık kullandığınız uzantılara klavye kısayolları atayarak kullanımı daha da kolaylaştırabilirsiniz. Adres çubuğuna chrome://extensions/shortcuts adresini girerek uzantılarınıza kısayollar belirleyebilirsiniz.

2- Uzantıları gizli modda da etkinleştirin

Google, gizli moddayken izlenmek istemediğinizi bildiğinden varsayılan olarak uzantıların gizli modda çalışmasını engeller. Ancak chrome://extensions/ adresine giderek istediğiniz uzantının ‘ayrıntılar’ butonuna dokunup gizli modda çalışmasına izin verebilirsiniz.

3- Chrome kapatıldığında arka plan uygulamalarının çalışmasını engelleyin

Çoğu kişi bilmese de Google, kullanıcılarına daha iyi hizmet vermek için Chrome kapatıldığında dahi arka plan uygulamalarını çalıştırmaya devam eder. Bu özellik, Chrome’u en iyi şekilde hizmet vermek için daima hazır tutsa da RAM ve bataryanız için pek de iyi bir şey değildir. Ancak Ayarlar-Gelişmiş-Sistem-Google Chrome kapandığında arka plan uygulamaları çalıştırmaya devam et özelliğini devre dışı bırakarak Chrome’u daha RAM dostu bir hale getirebilirsiniz.

4- Flash’ı devre dışı bırakın

Adobe Flash hala binlerce web sitesi tarafından kullanıldığı için Chrome da desteklemek zorunda. Ancak Chrome, web sitelerde flashı direkt olarak çalıştırmak yerine kullanıcıların iznine tabi tutarak bir miktar da olsa önlem alıyor. Eğer Flash’ı kalıcı olarak devre dışı bırakmak isterseniz chrome://settings/content/flash adresine gidip devre dışı bırakabilirsiniz.

5- Ödeme yöntemleri ekleme ve kaldırma

Çevrimiçi alışverişin günlük bir ihtiyaç haline gelmesi ile birlikte Chrome, kullanıcıların çevrimiçi alışverişlerini kolaylaştırmak için ödeme yöntemi ekleme ve silme özelliği sunuyor. chrome://settings/payments adresine giderek ödeme yöntemlerini kontrol edebilir, yenilerini ekleyebilir ya da var olanları silebilirsiniz.

6- Adreslerinizi yönetin

Chrome, ödeme yöntemine benzer şekilde form doldurma işlemlerini de kolaylaştırmak adına adreslerinizi kaydetme seçeneği sunar. chrome://settings/autofill adresine giderek adresinizi kontrol edebilir, düzenleyebilir ya da silebilirsiniz.

7- Misafir penceresini kullanın

Chrome’a kendi bilgisayarınızdan girmiyorsanız bilgisayarda herhangi bir iz bırakmak istemeyebilirsiniz. Chrome’un misafir penceresi özelliğini kullanarak tarayıcıda varsayılan kullanıcı profilinden bağımsız olarak gezinebilir, çerezler de dahil olmak üzere tarayıcıda hiçbir iz bırakmazsınız. Misafir penceresini açmak için üç nokta simgesinin hemen yanında bulunan profil simgesine tıklayın ve seçeneklerden ‘Misafir penceresi aç’ı seçin.

8- Sinir Bozucu Uyarıları Gizlemek İçin İzinleri Kapatın

İnternette dolaşırken karşılaştığımız en sinir bozucu durumlardan biri de girdiğimiz her web sitenin bildirim göndermek için bizden izin istemesidir. chrome://settings/content/notifications adresine girerek bildirimleri kapatabilir, web sitelerinin sürekli olarak taciz eden izinlerinden kurtulabilirsiniz.