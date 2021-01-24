Google'ın Android 11'in geliştirici önizleme sunumunda test ettiği çift dokunma özelliğinin Android 12 ile birlikte geleceği iddia edildi. Android 12 ile birlikte Android 11'e göre çeşitli geliştirmeler de içerecek.

Google, geçtiğimiz sene Android 11 Geliştirici Önizleme aşamasında işletim sistemine çift dokunma (double-tap) hareketini eklemeyi planlıyordu. Bu özellik sayesinde telefonun arka tarafına dokunarak cihazda bazı işlevler gerçekleştirilebilecekti.

Ancak Google, bu planını Android 11'de uygulamaya koymadı. Ancak görünüşe göre bu plan tamamen rafa kaldırılmış da değil. Mobile Syrup'ta yer alan habere göre çift dokunma özelliği Android 12 ile birlikte kullanıcılara sunulabilir.

Çift dokunma özelliği Android 12 ile birlikte gelebilir

Özellik ilk olarak Android 11'de Columbus kod adıyla çıktığında Google Asistan'ı çalıştırabiliyor ancak bunun yerine farklı alternatifler de seçilebiliyordu. Bu özellik, Android 12 ile birlikte Google'ın Pixel cihazlarına gelebilir.

Peki, Android 12 ile birlikte gelecek olan çift dokunma özelliğiyle neler yapılabilecek? İddialara göre Google Asistan aktifleştirilebilecek, ekran görüntüsü alınabilecek, oynatılan videolar durdurulup devam ettirilebilecek, bildirim çubuğu açılabilecek ya da son uygulamalar penceresi açılabilecek.

Tabii Android 12 ile birlikte gelecek olan çift dokunma özelliği, Android 11'dekine göre daha gelişmiş olacak. Örneğin; sadece sert dokunuşların algılanması için hassaslık ayarı yapılabilecek. Ayrıca kullanıcılar, bu özelliği devre dışı bırakabilecek.

Google, Android 11 Geliştirici Önizleme sürümünü geçtiğimiz sene şubat ayında kullanıma sunmuştu. Android 12 için de benzer bir süreç izleyeceği düşünülürse çift dokunma özelliğinin Android 12'de tekrar ortaya çıkma ihtimali bulunuyor. Tabii Google bu özelliği bir kez daha erteleyebilir. Dolayısıyla bu özelliğin gelip gelmeyeceğini önümüzdeki zamanlarda göreceğiz.