9To5Google'ın yayınladığı habere göre Google, Android 12.0 işletim sisteminde kullanıcıların uygulama çiftleri oluşturmasına olanak sağlayacak App Pairs adında yeni bir uygulama üzerinde çalışıyor.

Google, Android 11 işletim sistemiyle bölünmüş ekran özelliğini kullanıma sundu. Ancak kullanıcıları zorlaması ve sınırlı destek sunuyor oluşu nedeniyle pek de beğenilmeyen bu özellik, aynı zamanda iki farklı uygulamanın aynı ekranda kullanılabilmesi için kısayol oluşturmasına izin vermiyordu. Hal böyle olunca da Google, Android 12 için yeni bir bölünmüş ekran çözümü aramaya başladı

9To5Google adlı bir internet sitesinin yayınladığı bilgilere göre Google, Android 12.0 işletim sisteminde kullanıcılara daha sezgisel bir çoklu görev deneyimi sunmak için uygulama çiftlerinin kullanılmasını sağlayacak App Pairs adında bir özellik üzerinde çalışıyor. App Pairs, bölünmüş ekran modunu etkinleştirmek yerine iki uygulamayı "görevler" altında toplayabilecek ve kullanıcıların bu uygulalama çiftlerini hızlıca başlatabilmesine olanak sağlayacak.

App Pairs ve Android 12.0’ın Şubat ayında tanıtılması bekleniyor

Uygulama çiftleri özelliği, akıllı telefonlara yeni getirilen bir özellik değil. Samsung, daha önce yine App Pairs adında bir özelliği sunarak, kullanıcıların istediği iki uygulamayı çalıştırabilmesi için kısayol yaratmaya olanak sağlamıştı. Google’ın üzerinde çalıştığı bu özelliğin, Samsung'la aynı özellikleri sunup sunmayacağı henüz bilinmiyor.

9To5Google, yapmış olduğu paylaşımda şu açıklamalarda bulundu; "App Pairs, en son kullandığınız iki uygulamayı tek bir ekranda birleştirerek, aynı ekranda kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Birleştirdikten sonra iki uygulamayı tek bir kısayol haline getirip, farklı uygulamaları da tek başına kullanmaya ve aralarında geçişler yapmaya başlayabilirsiniz."

Google’ın App Pairs özelliğiyle birlikte Android 12’yi kullanıcılara sunması, yakın bir zamanda bekleniyor. Şirket, önceki zaman çizelgesine göre hareket ederse, işletim sisteminin son sürümünü şubat ayında tanıtacak.