‘Cihazınız bu sürümle uyumlu değil’ hatası nasıl çözülür?

Android işletim sistemine sahip mobil cihaz kullanıcılarının Google Play Store üzerinden bir mobil uygulama indirmek istedikleri zaman karşılaştıkları ‘Cihazınız bu sürümle uyumlu değil’ hatası nedenlerini ve bu hatanın çözümü için uygulayabileceğiniz bazı temel çözüm yöntemlerini tüm detaylarıyla anlattık.

Her işletim sistemi gibi Android işletim sistemine sahip mobil cihazlar da pek çok farklı işlem sırasında beklenmedik hatalarla karşılaşabilir ve kullanıcısına bir hata uyarısı gösterebilir. Ancak ‘Cihazınız bu sürümle uyumlu değil’ hatası çoğu zaman şaşırtıcıdır çünkü Google Play Store genel olarak başarılı çalışan bir hizmettir ve Android işletim sistemine sahip cihazları tanıyarak bir şekilde hataların üstesinden gelir.

Android kullanıcıları ‘Cihazınız bu sürümle uyumlu değil’ hatası ile Google Play Store üzerinden bir mobil uygulama indirmek istedikleri zaman karşılaşırlar ve bu hata ile karşılaşan kullanıcı söz konusu mobil uygulamayı, uygulama mağazası üzerinden indiremez. Peki, ‘Cihazınız bu sürümle uyumlu değil’ hatası neden olur, nasıl çözülür? Bu hatanın nedenine ve çözümü için uygulayabileceğiniz yöntemlere yakından bakalım.

‘Cihazınız bu sürümle uyumlu değil’ ne demek?

Android işletim sistemine sahip bir mobil cihaz kullanıcısı her zaman olduğu gibi bir mobil uygulama indirmek için Android cihazlara en güvenilir uygulamaları sunan uygulama mağazası olan Google Play Store’a girer ve dilediği bir mobil uygulamayı indirmek için o uygulamanın sayfasını açar. Uygulamanın cihazına uygun olmadığını ise karşılaştığı ‘Cihazınız bu sürümle uyumlu değil’ hatası ile anlar.

Bir Android kullanıcısının Google Play Store’da bir mobil uygulama indirmek istediği zaman karşılaştığı ‘Cihazınız bu sürümle uyumlu değil’ hatası; o uygulamanın, o Android cihazda çalışmadığını gösterir. Bu hata ile karşılaşmanın pek çok farklı nedeni olabilir ve maalesef bu nedenlerden bazılarının bir çözümü yoktur.

‘Cihazınız bu sürümle uyumlu değil’ hatası neden olur?

Bir Android kullanıcısının Google Play Store’da bir mobil uygulama indirmek istediği zaman karşılaştığı ‘Cihazınız bu sürümle uyumlu değil’ hatasının başlıca nedeni, uygulama sayfasının Windows işletim sistemine sahip bir bilgisayardan ya da iOS gibi farklı işletim sistemine sahip bir cihazdan açılmış olmasıdır. Haliyle bir Android mobil uygulaması bu cihazlara indirilemez.

Bu hatanın diğer bir nedeni ise kullanıcının iki farklı Google hesabı kullanıyor olması olabilir. Senkronizasyon hatası nedeniyle Android cihazda kullanılandan farklı bir Google hesabı ile Play Store’a girilmesi böyle bir hataya neden olabilir. Aynı şekilde indirmek istediğiniz mobil uygulama bulunduğunuz bölgede kullanılamıyorsa da ‘Cihazınız bu sürümle uyumlu değil’ hatası ile karşılaşabilirsiniz.

‘Cihazınız bu sürümle uyumlu değil’ hatasının en sık karşılaşılan nedenlerinden biri de mobil uygulama ile kullanılan Android işletim sistemi sürümünün ya da cihaz özelliklerinin eşleşmiyor oluşudur. Özellikle görece eski model Android cihazlar, pek çok farklı mobil uygulamayı indirme işlemi öncesinde böyle bir hata ile karşılaşacaktır.

‘Cihazınız bu sürümle uyumlu değil’ hatası nasıl çözülür?

Android cihazın önbelleğini temizleyin.

İşletim sisteminizi güncelleyin.

Play Store bölge ayarlarınızı değiştirin.

Sorun yaşadığınız mobil uygulamayı APK olarak indirin.

Yeni bir cihaz edinin.

Android cihazın önbelleğini temizleyin:

Unutmayın; ister Android ister farklı bir işletim sistemine sahip olsun, bir mobil cihazın yaşayacağı neredeyse her soruna dolu bir önbellek neden olabilir. Bu nedenle cihazınızın önbelleğini sık sık temizlemekte yarar var. Android önbellek temizleme işlemi için cihazın kendi ayarları üzerinden bazı işlemler yapabilir ya da bu amaç için geliştirilmiş üçüncü taraf mobil uygulamalardan birini kullanabilirsiniz. Cihazın depolama alanını biraz boşaltmak da etkili bir yöntemdir.

İşletim sisteminizi güncelleyin:

Gerekirse her yazımızda tekrar edelim; ister Android ister iOS ister Windows olsun, güncel olmayan bir işletim sistemi bütün kötülüklerin anasıdır. Güncel olmayan mobil uygulama ve programlar da aynı şekilde sorun yaratacaktır. Bu nedenle işletim sistemi güncelleme ayarlarını otomatik olacak şekilde düzenleyin. Bırakın sistem geliştiricisi uygun gördükçe işletim sisteminiz güncellensin. Eğer güncelleme sonrası cihazınızda bazı sorunlar ortaya çıkıyorsa bu durum hakkında sistem geliştiriciniz ile iletişime geçebilirsiniz.

Play Store bölge ayarlarınızı değiştirin:

Öncelikle belirtmek gerekiyor ki bu riski bir işlemdir. Diğer Google hizmetlerini kullanım sırasında bazı sorunlar yaratabilir. Ayrıca bazı cihazlarda VPN kullanımı ya da root işlemi gerektirebilir. Cihazınızı bu işlem için uygun hale getirdikten sonra Play Store hesap ayarları sayfasında Ödeme Yöntemleri seçeneğini açın ve buradan farklı bir bölge ya da ülke seçin. Eğer ‘Cihazınız bu sürümle uyumlu değil’ hatası bölge kaynaklıysa sorun ortadan kalkacaktır.

Sorun yaşadığınız mobil uygulamayı APK olarak indirin:

Google Play Store’un Android işletim sistemine sahip mobil cihazlar için en güvenilir mobil uygulamaları sunduğunu söylemiştik. Ancak Android cihazınıza uygulama indirmenin tek yolu Play Store değil. İnternet dünyasında mobil uygulamaları APK olarak indirebileceğiniz çok farklı platform bulunuyor. Ancak hatırlamakta yarar var, güvenilir olmayan kaynaklardan indirilen dosyalar cihazınıza virüs ya da kötü amaçlı yazılım bulaştırabilir. Bu nedenle, bu yöntemi uygularken kaynak taraması sırasında son derece dikkatli olmalısınız.

Yeni bir cihaz edinin:

Biraz acımasız ama maalesef ‘Cihazınız bu sürümle uyumlu değil’ hatasının çözümü için uygulayabileceğiniz son yöntem, yeni bir cihaz satın almaktır. Her cihaz zamanla eskiyor, her gün gelişen teknolojiye bir noktada ayak uyduramıyor ve bu nedenle pek çok farklı hata ve soruna da neden oluyor. Yeni alacağınız cihazın mutlaka muhteşem teknik özelliklere sahip olmasına gerek yok. Güncel işletim sistemi sürümünü kullanıyor ve bir süre daha güncellemeleri alabiliyor olması yeterlidir.

‘Cihazınız bu sürümle uyumlu değil’ ne demek, neden olur, nasıl çözülür gibi merak edilen soruları yanıtladık ve hatanın çözümü için uygulayabileceğiniz bazı yöntemleri anlattık. Maalesef bu hatanın pek fazla çözüm yöntemi yok ancak elinizden geleni yaparak sorunu ortadan kaldırmayı deneyebilirsiniz.